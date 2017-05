Bioscalin® al Cosmofarma 2017

78 visite

Bioscalin® è un marchio leader nel panorama dei trattamenti per capelli deboli e fragili, tendenti a cadere. La vita frenetica, lo smog o semplicemente fattori fisiologico-ormonali, possono stressare troppo il capello, causandone la caduta e la perdita di vitalità.

I prodotti Bioscalin® sono distribuiti dall’azienda farmaceutica Giuliani e si avvalgono delle più avanzate tecnologie per garantire la massima efficacia nella cura dei problemi di capelli, per uomini e donne. La linea Bioscalin® è dermatologicamente testata da un’equipe di professionisti che ne assicurano l’affidabilità.

Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato notevolmente la gamma dei propri prodotti per rispondere in modo sempre più specifico alle svariate esigenze. A dimostrazione della sua continua ricerca, nel 2017 Bioscalin® ha lanciato SignalRevolution: un innovativo trattamento che agisce grazie alla stimolazione dei ricettori sensoriali, che danno al capello il segnale di crescita.

Ciò è possibile grazie al concentrato brevettato S-R, ad azione rinforzante e intensiva. La linea Bioscalin® comprende integratori, fialette, bustine, shampoo, balsamo e maschere per capelli.

Bioscalin® compresse capelli

Questo integratore contiene degli speciali complessi brevettati, frutto della costante ricerca dell’azienda, contro la caduta dei capelli. All’azione della CronoBiogenina si affianca quella di numerosi antiossidanti che arrestano il decadimento cellulare provocato dai radicali liberi. Il complesso di principi attivi contenuti nel prodotto, potenzia l’efficacia del trattamento.

Al suo interno troviamo anche numerose vitamine, utili a migliorare la salute generale del capello. L’aggiunta di rame e zinco favoriscono la pigmentazione del capello e la corretta sintesi della cheratina. Le compresse sono inoltre formulate per rilasciare gradualmente le sue componenti a livello intestinale, così da garantire un assorbimento nell’arco di 8 ore.

Bioscalin® bustine per capelli

Le bustine della gamma Bioscalin® per capelli funzionano grazie all’azione di CronoBiogenina, zeaxantina e rutina. La prima è un carotenoide estratto dal mais, mentre la seconda è un potente flavonoide che combatte i radicali liberi. Anche in questo caso, completano la formulazione la vitamina C, il rame e lo zinco.