Bocca amara: cause e rimedi

166 visite

Ti è mai capitato di avere la spiacevole sensazione della bocca amara? Un gusto sgradevole del cavo orale che altera la percezione del gusto di cibi e bevande. Quai sono le cause della bocca amara? Esistono dei rimedi per eliminare il problema? Scopriamolo insieme.

Cause della bocca amara

La bocca amara è una spiacevole sensazione che dipende da diverse situazioni. Una delle più diffuse è l’alimentazione, ovvero aver mangiato qualcosa che può lasciare un sapore sgradevole in bocca, ma non solo. Tra le altre possibili cause:

farmaci

bevande

ciclo mestruale

gravidanza

menopausa

scarsa igiene orale

fumo e alcol

disturbi digestivi

Tra le cause della bocca amara possono esserci anche disturbi più seri come: malattie dello stomaco, intestino fegato, pancreas, infezioni etc. Prima di allarmarti e pensare al peggio, rivolgiti a uno specialista e cerca di capire se di recente hai avuto abitudini errate o assunto farmaci per la cura di determinate problematiche di salute.

Cosa fare per eliminare il problema della bocca amara? Esistono rimedi naturali e farmacologici (questi ultimi nei casi più seri) per il fastidioso problema del cavo orale oltre a dei consigli pratici per evitare la bocca amara.

Rimedi naturali per la bocca amara

I rimedi naturali non combattono del tutto il problema del cavo orale, ma sono di aiuto in quanto migliorano la percezione del gusto e alleviano le problematiche legate a disturbi della colecisti e delle funzioni epatiche del fegato:

ortica e cicoria : i due infusi sono consigliati per favorire l’espulsione della bile

e : i due infusi sono consigliati per favorire l’espulsione della bile tarassaco : il decotto è usato per svuotare la cistifellea e favorire la digestione

: il decotto è usato per svuotare la cistifellea e favorire la digestione carciofo : migliorala funzionalità del fegato

: migliorala funzionalità del fegato cardo mariano: ripara le cellule danneggiate del fegato

Le tisane, gli infusi e i decotti vengono consigliati dagli esperti per ridurre il problema della bocca amara, è consigliato berlo la sera prima di coricarsi o al mattino prima di fare colazione. Prima di assumerli chidere consiglio al medico.