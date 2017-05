175 visite

La boccarola, scientificamente denominata cheilite angolare, è una piccola lesione-taglio agli angoli della bocca molto simile alla comune ragade. L’abrasione degli angoli delle labbra è in genere una diretta conseguenza di infezioni locali della bocca che colpiscono questa parte sensibile.

La boccarola provoca dolore e bruciore soprattutto quando si apre la bocca, quando si parla e si ride. Nei casi più gravi ci troviamo davanti a vere e proprie macerazioni cutanee agli angoli della bocca. Come si forma la boccarola? Quali sono le cause scatenanti? Quali sono i sintomi tipici della cheilite angolare? Come intervenire per curarla? Scopriamolo insieme.

Cause della boccarola

La boccarola è una tipica lesione ai lati delle labbra che può colpire tutti, ma i soggetti maggiormente interessati sono:

bambini

anziani

soggetti debilitati

soggetti con forti cali immunitari

Tra le possibili cause scatenanti ci sono le diverse tipologie di infezioni come:

candida

celiachia

pellagra

La boccarola può dipendere anche da una cattiva nutrizione, esposizione ad agenti climatici (freddo, gelo, vento) o disidratazione cutanea. Cause minori e più banali sono invece:

peli con la pinzetta

ceretta troppo calda

portarsi le mani sporche alla bocca

bere da bicchieri altrui

Sintomi della boccarola

Il primo sintomo evidente della boccarola sono i piccoli tagli agli angoli della bocca, spesso accompagnati da altri fattori tipici:





rossore

dolore quando si apre la bocca

quando si apre la bocca gonfiore

abrasione della pelle

della pelle rotture cutanee (macerazione della pelle circostante)

Cure per la boccarola

La boccarola, come abbiamo visto, può dipendere da infezioni, da malnutrimento o esposizioni prolungate a freddo e vento o al sole. Per ognuna di queste condizioni esistono dei rimedi specifici e mirati per alleviare i sintomi ed eliminare l’infiammazione. Quando la boccarola dipende da infezione da candida, i rimedi prevedono:

farmaci (azolici ad uso topico o sistemico orale, echinocandine o antimicotici per via orale)

(azolici ad uso topico o sistemico orale, echinocandine o antimicotici per via orale) rimedi naturali fitoterapici ( echinacea , propoli, curcuma, oli essenziali di timo, menta e origano)

naturali ( , propoli, curcuma, oli essenziali di timo, menta e origano) pomate cicatrizzanti

Quando la boccarola dipende da deficit nutrizionali e malnutrimento, i rimedi sono legati alla carenza di:

vitamina B12

ferro

vitamina PP

IN questo caso è importante seguire una dieta sana, equilibrata e ricca di sostanze base per il fabbisogno nutritivo del nostro organismo. Inserire nella dieta:

carne , pesce e uova (per eventuali carenze di ferro e vitamina B12)

, e uova (per eventuali carenze di ferro e vitamina B12) frutta, ortaggi e tuberi (per eventuale carenza di Vitamina C o acido ascorbico)

E’ molto importante consumare frutta e ortaggi crudi e non sottoporli a cottura. In questo modo verrebbero perse tutte le sostanze vitaminiche necessarie. Meglio il consumo di verdure e ortaggi crudi. Inoltre si consiglia di evitare queste categorie alimentari e questi regimi dietetici:

cibi cotti

cibi conservati

alcol

dieta vegana

dieta monotematica

Se la boccarola dipende dalla celiachia, i soggetti colpiti devono seguire la dieta del celiaco ed eliminare tutti gli alimenti che contengono glutine. La boccarola dipende da disidratazione e agenti atmosferici? Seguite questi consigli:

idratare la pelle con prodotti emollienti

bere molta acqua

usare creme protettive al sole

coprire la pelle del viso se ci si espone a freddo, gelo e vento

evitare di esporre gli angoli della bocca a lesioni,abrasioni o altri stimoli fisici

evitare solventi chimici per il viso

Non esistono trattamenti medici e chirurgici per la boccarola, ma solo ed esclusivamente rimedi alimentari, naturali e in casi più gravi farmaci per uso topico o sistemico. Rivolgersi al medico per eventuali consigli ed evitate fai-da-te.