Le manie di bellezza dei vip sono destinate a diventare dei must di benessere per migliorare salute e cura del corpo. L’ultima tenenza è l’utilizzo della spazzola body brush anticellulite pubblicizzata dalla ex modella Cindy Crawford, che nella sua biografia ” Becoming” ha affermato di praticarla quotidianamente.

IL trattamento è economico, facile e veloce (bastano dai 3 ai 5 minuti). In cosa consiste la spazzola? Come si utilizza? Quali sono i principali benefici per la bellezza? Si può combattere la cellulite semplicemente con un tocco di spazzola?. Scopriamolo insieme.

Body Brush spazzola anticellulite: cos’è

La spazzola body brush richiama un’antica tecnica di benessere efficace e benefica per la tonificazione della pelle e l’eliminazione di quelle fastidiose fossette e bucce tipiche della cellulite. E’ un metodo rudimentale che si sta ponendo come alternativa al tradizionale guanto di crine.

La tecnica diffusa in America e che sta spopolando in ogni parte del mondo grazie alle celebrità si serve della classica “grattugia” rustica sulla pelle, una spazzolatura a secco con effetti miracolosi. La cellulite scomparirà per una pelle liscia, morbida e senza effetto buccia d’arancia.

Body brush spazzola anticellulite: benefici

Il trattamento anti-cellulite e anti-rilassamento cutaneo con la spazzola a secco produce degli effetti benefici sulla cute, portando via le cellule morte, riattivando la micro-circolazione e il sistema linfatico. Tra i maggiori benefici:

ossigenazione dei tessuti

rafforzamento del sistema immunitario

eliminazione delle tossine

migliora la ritenzione idrica

effetto drenante

aumento della circolazione

effetto tonificante

miglioramento della cellulite

Body brush spazzola anticellulite: come funziona

La spazzola per lo scrub corporeo può essere fatta direttamente a casa oppure rivolgersi a centri estetici specializzati. In questo caso personale esperto coccolerà le clienti con dei massaggi specifici e indirizzati al raggiungimento degli obiettivi anticellulite e pelle rinvigorita. Nei centri la spazzolatura a secco viene sempre abbinata a trattamenti di drenaggio e tonificazione.

Se decidi di fare il trattamento a casa, basta seguire dei semplici step consigli utili per raggiungere il massimo dei risultati in poco tempo. Ti servirà costanza e bravura nei procedimenti, ecco cosa fare: