Bollicine aromatiche con lime e cetriolo per Natale

A Natale quale migliore occasione per un party in compagnia di amici per scambiarsi gli auguri? Il cocktail è un accompagnamento perfetto per attendere il cenone di Natale, per un aperitivo tra colleghi alla fine del lavoro e un momento di relax da assaporare in armonia.

Oggi vi proponiamo un cocktail originale e gustosissimo, le bollicine aromatiche con lime e cetriolo. Per un cin cin di Natale alternativo. Segui la ricetta. Finger Lime.

Bollicine aromatiche con lime e cetriolo: la ricetta

Preparare il cocktail con lime e cetriolo per Natale è semplicissimo e il risultato vi sorprenderà in gusto e bellezza. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

500 ml di acqua frizzante

150 ml di gin

60 g di zucchero

2 g di zenzero grattugiato

grattugiato 4 lime

1 cetriolo

cubetti di ghiaccio

Procedimento

Prendete tutti gli ingredienti e cominciate a tagliare 1 lime a fette. Grattugiarne la scorza e spremere il succo degli altri lime rimasti. Cuocere lo zucchero con circa 50 ml di acqua frizzante per circa 3 minuti.

In questo modo otterrete uno sciroppo di glucosio. Spegnete il fuoco e unite zenzero, succo e scorza di lime. Lasciare riposare in infusione per circa 10 minuti. Filtrare e far raffreddare.

Prendete dei bicchieri per l’aperitivo e disporre all’interno i cubetti di ghiaccio, le fette di cetriolo e quelle di lime. Versare l’infuso precedentemente preparato insieme all’acqua frizzante rimasta e il gin.

Il cocktail bollicine aromatiche è pronto per essere sorseggiato. Abbinate alla bevanda degli stuzzichini e completate il cocktail con decorazioni natalizie in pasta da zucchero o glassa. Il brindisi è servito. Buon Natale.