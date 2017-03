169 visite

La borragine (Borago officinalis) chiamata anche borrana è una pianta annuale che appartiene alla famiglia delle Borraginacee e cresce spontaneamente in varie zone europee (pur avendo origini orientali) solo nelle zone con clima temperato. La borragine ha foglie ovali ispide e i suoi semi sono caratterizzati da importanti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

La borragine è conosciuta anche per i suoi effetti positivi sul cuore e sul sistema cardiovascolare. Quali sono le principali proprietà della borragine? Quali sono i benefici per corpo e organismo? Quali sostanze contiene? Dove trovarla? Quali sono gli usi della pianta spontanea? La borragine ha anche effetti collaterali? Scopriamo insieme tutti i segreti della borragine o borrana.

Caratteristiche e contenuti della borragine

La borragine contiene diversi principi attivi presenti in particolar modo nello stelo (in quantità maggiori) e nelle foglie (in quantità minori). Anche i fiori presentano una piccolissima quantità di un principio attivo. Essi sono:

saponine

antociani

sali minerali

mucillagini (sostanze organiche naturali presenti nei fiori della borragine)

La borragine è formata da foglie verdi-scure ovali, ispide e con una ruvida peluria, fiori (5 petali disposti a stella e di colore violaceo) e frutti che contengono al proprio interno semi di piccole dimensioni da cui si ricava un efficace olio. La pianta è coltivata annualmente e può raggiungere un’altezza massima di 80 cm.

L’olio ricavato dai semi dei frutti della pianta di borragine contiene una percentuale importante di acido gammalinoleico, un grasso polinsaturo necessario per la sintesi delle prostaglandine. Queste ultime sono sostanze che influenzano in modo significativo l’aggregazione delle piastrine e proteggono le mucose.

Proprietà e benefici della borragine

La borragine è una pianta con tantissimi principi attivi contenuti in essa e sono proprio queste sostanze a far si che la pianta erbacea annuale possa svolgere alcune importanti funzioni benefiche. La borragine è utile:

come emolliente

come espettorante del catarro (leggi come sciogliere il catarro )

) come diuretico dei liquidi in eccesso

dei liquidi in eccesso come depurante di alcuni organi vitali

di alcuni organi vitali come sudorifero (importante nei casi in cui è necessario provocare il sudore)

(importante nei casi in cui è necessario provocare il sudore) come antireumatico in caso di dolori e reumatismi

come antinfiammatorio in caso di arrossamenti cutanei e irritazioni della pelle

in caso di arrossamenti cutanei e irritazioni della pelle come riequilibrante del sistema ormonale femminile

come protezione del sistema cardio-vascolare (grazie al contenuto di Omega 6 )

) controlla il colesterolo alto

per l’ artrite reumatoide

per calmare la tosse secca

per alleviare sintomi da aczema , psoriasi e dermatite

, e dermatite per alleviare i sintomi mestruali

per facilitare l’amenorrea e il blocco da ciclo mestruale

in menopausa

Inoltre la borragine, grazie al contenuto di ormoni vegetali, viene spesso utilizzato nella produzione di prodotti per rassodare il seno, per i disturbi della pelle e per l’eccessiva produzione di sebo (responsabile di pelle grassa,punti neri e acne).

Usi della borragine

La pianta di borragine è utilizzata per diversi scopi, esterni e interni, oltre ad essere impiegata in cucina nella preparazione di numerosi piatti della tradizione e non. La borragine si può acquistare solo in un preciso periodo (da maggio a luglio). Le foglie fresche non devono essere rovinate e ammaccate e si conservano in frigo solo per pochissimi giorni.

Invece le foglie secche si conservano in vasi di vetro al riparo dall’umidità e dalla luce e rimangono intatte per molto più tempo rispetto alle fresche. Le foglie della pianta erbacea si raccolgono circa due mesi dopo la nascita dei germogli primaverili.

Vediamo insieme tutti gli usi della borragine: uso interno (sotto forma di infusi, succhi e decotti), uso esterno (infusi, impacchi e bagni di benessere) e usi in cucina.