Boswellia: usi, benefici e controindicazioni

La Boswellia Serrata, è un particolare tipo di pianta molto usata in fitoterapia come rimedio naturale, grazie alle sue importanti proprietà benefiche. Pensate che dalla resina di questa pianta si ricava l’incenso (quindi gli usi sono da ricondurre fino ai tempi più antichi).

L’utilizzo della boswellia non si limita a questo, sono diversi i suoi impieghi terapeutici e i numerosi i benefici. Scopriamoli insieme, con un occhio di riguardo ad eventuali effetti indesiderati della pianta.

Proprietà e benefici della boswellia

La pianta è famosissima per le sue proprietà benefiche e da sempre viene impiegata come rimedio naturale in fitoterapia. Tra le principali proprietà vediamo:

antinfiammatoria

analgesica

antisettica

antibatterica

antitumorale (quest’ultima azione benefica è ancora in fase di ricerca scientifica, da approvare)

L’assunzione di boswellia ha capacità antinfiammatorie e antidolorifiche tipiche del farmaco ibuprofene, la presenza di acido boswellico è in grado di frenare l’azione di un enzima che va a stimolare la produzione di sostanze infiammatorie.

Usi della boswellia

La boswellia praticamente può essere usata per alleviare i sintomi di diverse problematiche che coinvolgono più apparati del nostro organismo, da quello respiratorio a quello circolatorio. Viene usato nei seguenti casi: