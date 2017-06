Bra: come indossare l’indumento trendy dell’estate 2017

190 visite

Il “Bra” è l‘indumento trendy di questa estate 2017! C’è chi dice che somiglia a un reggiseno, chi invece lo paragona a un microtop da portare a vista. In ogni modo il Bra si distingue per la sua versatilità.

Come indossare il Bra per essere alla moda? Quante versioni ci sono? Vediamo insieme tutti i modi per abbinarlo, indossarlo e portarlo in mostra, per essere al top e di tendenza sotto il sole caldo di questa estate.

Bra e culottes

Volete richiamare l’atmosfera degli anni ’70? Indossate il Bra con un paio di panta-culottes (pantaloni a vita alta) in modo da non lasciare scoperta la pancia ed essere sobria, elegante ma glamour.

L’armonia del corpo si costruisce con l’equilibrio tra il microtop elastico e aderente abbinato al panta-culottes più largo che accarezza i fianchi. Per essere più coperta (es. per andare all’università o in ufficio) basta aggiungere un blazer ben abbottonato. Un tocco chic potrebbe essere un foulard a tinta o a fantasia.

Bra sopra la shirt

E’ una classica ispirazione agli anni ’90 la tendenza di indossare il reggiseno-top sopra la maglietta. Abbiamo visto qualche combinazione già quest’inverno (soprattutto tra le teenager.

Su una shirt bianca osate un triangolo bra prezioso con bordi in pizzo abbinato a un paio di comodi jeans elastici. Potete anche invertire i colori: maglietta nera e bra bianco con pizzo nero.





Bra di sera

Per una serata chic in discoteca o in un locale optate per un bra di raso o seta sartoriale. Per le tinte potete scegliere il classico nero oppure bianco e rosa antico (per le più raffinate).

Il bra versione serale va abbinati a pantaloni dall’ottimo taglio o gonna plissè medio-lunga. In alternativa al bra di raso, pizzo e seta, potete optare per un più sensuale corsetto cropped. Molto ricercati quelli firmati Miu Miu (vedi fragranze e profumi 2017) effetto Lolita.

Bra sportivo

Il bra può essere indossato anche in palestra grazie alle svariate versioni sportive. Decisamente ginnico, in tessuto jersey o cotone con la tradizionale banda elastica sotto al seno o con elastici logati (DKNY).

Potete scegliere tra le varianti spallina sottile o quella più larga (soft e per le donne con curve generose). Il massimo è abbinare il bra ai capi denim o con qualche bijou essenziale e minimal.

Bra sulla camicia o blusa

Volete essere davvero trendy per le serate estive? Optate per una camicia dal taglio maschile tinta unita o con righe sottili e abbinare una romantica bralette frou frou.

Questa moda è molto in tra le fashion blogger internazionali che abbinano all’abbigliamento trendy anche un make up d’effetto e labbra Cupido. Per le più creative consigliamo di giocare con i contrasti di colori, di tessuti e con le fantasie per aumentare al massimo l’effetto glamour,

Quest’ultimo modo di indossare il bra è pensato per le più timide, che possono scegliere anche di abbinare il microtop reggiseno sotto un blaxer maschile o come anticipato in combo con la camicia.