Bromelina e perdi fino a trenta chili, ma è tutto vero?

15.074 visite

Secondo ciò che viene proposto attraverso la pubblicità di questo prodotto Bromelina, a base di estratto di ananas, è possibile perdere fino a trenta chili. Ma è tutto vero? Vediamo cosa ci viene offerto.

Bromelina enzima presente nell’ananas: la bromelina in compresse è la formula rivoluzionaria del prodotto dimagrante proposto. Una compressa di bromelina diminuisce l’apporto calorico di ogni alimento del 90%, facciamo due conti se assumiamo in un giorno 2.000 calorie, aggiungiamo una compressa di bromelina, avremo ottenuto un apporto pari a 200 calorie.

Come funziona la bromelina?

Dopo l’assunzione delle compresse di bromelina, a distanza di circa 24 ore, si inizieranno ad eliminare gli accumuli di grasso più velocemente, di come avverrebbe senza l’apporto dell’enzima stesso.

Leggiamo che dopo sei ore il soggetto ha perso già 300 grammi.

La nuova formula rivoluzionaria a base di bromelina, accompagnerà la dieta alimentare, senza cambiare le abitudini alimentari.

Gli estratti attivi dell’ananas attaccherebbero le cellule di adipe, e ne causerebbero la distruzione definitiva, e l’eliminazione dal corpo.

Le pillole di bromelina quindi si rivolgono a tutte le persone che non hanno ottenuto successo, provando le diete alimentari, che sono anche frustranti perché limitano il nostro desiderio di alimenti dolci o salati. Il prodotto in compresse di bromelina è destinato a tutti coloro, che si guardano attorno e vedono persone che pur mangiando meno di loro, non ingrassano.

Garanzia soddisfatti o rimborsati: La soluzione ci viene offerta nella formula Garanzia 100% soddisfatti o rimborsati. Il prodotto verrà recapitato direttamente a casa, in un pacco discreto senza marchi. La promessa è di perdere un chilo al giorno. In caso contrario il prodotto, anche vuoto, potrà essere restituito, anche dopo 30 giorni. Il prodotto è proposto da Bio Nature, che ha un suo sito di riferimento distruggigrassi.eu

Sul sito sono proposte anche alcune testimonianze di persone che si sono affidate alla bromelina in compresse. I trattamenti Bromelina si differenziano in base ai chili che si intende smaltire, per perdere 5 chili, occorrerà acquistare il Trattamento Base 1 al costo di 49,00 euro. Fino ad arrivare al Trattamento Bromelina 5 concentrazione massima, per perdere fino a 20 chili al costo di 120 euro.