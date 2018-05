Bruciatore di grassi in farmacia

0 visite

Dimagrire si sa non è affatto facile, a volte non basta seguire una dieta rigida e fare attività fisica, soprattutto per chi vuole dimagrire in poco tempo dopo aver accumulato per anni grasso in eccesso su addominali, fianchi, gambe. Il grasso addominale, i cuscinetti e le maniglie dell’amore sono difficili da buttare giù ci vuole molto tempo e costanza ed è per questo che spesso si ricorre ai bruciatori di grassi per velocizzare i tempi.

I bruciatori di grassi, sono considerati, da chi è in sovrappeso, uno dei metodi per dimagrire più interessanti, ma deve essere chiaro che sono solo un supporto alla dieta e all’attività fisica, e in realtà non tutti ne consigliano l’utilizzo.

In commercio se ne vedono tanti, gli spot pubblicitari ci parlano degli integratori brucia grassi come prodotti miracolosi che in poco tempo snelliscono e ci riportano ad avere un fisico asciutto e perfetto. I bruciatori di grassi sono venduti comunemente in farmacie, parafarmacie e anche sul web, è quindi facilissimo acquistarli, ma siamo sicuri di sapere cosa sono e a cosa servono? Funzionano davvero? Quali sono i migliori brucia grassi in commercio?





Bruciatori di grassi: come funzionano?

I bruciatori di grassi sono integratori pensati per aiutare a bruciare il grasso in eccesso, per cui contengono delle sostanze naturali o realizzate nei laboratori, capaci di accelerare il metabolismo basale, spingendo così il metabolismo a bruciare i grassi velocemente. Hanno una funzione termogenica, ossia sono in grado di innalzare il calore corporeo, facendo sì che le cellule metaboliche, ed in particolar modo i recettori beta-adrenergici si muovano più velocemente.

Per muoversi velocemente, i recettori del metabolismo hanno bisogno d’energia, e per produrla cominciano a rompere le cellule lipidiche, ciò significa che chi inserisce nella sua dieta i bruciatori di grassi, godrà di un metabolismo molto più attivo, e soprattutto un metabolismo pronto a fare rifornimento d’energia a partire dai tessuti adiposi.

La perdita di peso è, quindi, una conseguenza del dispendio di energia, visto che consumando più velocemente calorie, sarà possibile bruciare i grassi in eccesso e pertanto eliminare gli odiosi cuscinetti di tessuto adiposo.

Bruciatori di grassi: cosa contengono?

La funzione degli integratori bracia grassi, è dovuta principalmente a delle sostanze contenuti in essi che svolgono appunto l’azione termogenica,e hanno proprietà dimagranti. L’efficacia di un bruciatore di grassi infatti dipende soprattutto alle sue componenti e se vogliamo essere sicuri di acquistare il miglior bracia grassi è fondamentale sapere cosa contiene.

Spesso gli integratori brucia grassi sono un concentrato di sostanze naturali le cui proprietà dimagranti sono state provate da diversi studi medici, e attraverso la somministrazione di queste sostanze si innesca nell’organismo un processo che favorisce l’accelerazione del metabolismo corporeo, della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e dell’attività respiratoria.

Le sostanze che di solito non mancano nei bruciatori di grassi più venduti sono:

caffeina: in particolare il caffè verde ritenuto uno dei brucia grassi naturali più potenti

tè verde: possiede innumerevoli proprietà donategli dalle catechine, tannini e polifenoli

guaranà: rinomate per fornire energia e per far perdere peso

arancio amaro: stimola la termogenesi

fucoxantina: un’alga efficace contro il grasso addominale, aumenta il processo della termogenesi

coleus forskohlii: pianta capace di far dimagrire velocemente, favorisce l’aumento della massa magra e agevola lo smaltimento del grasso in eccesso

minerali

antiossidanti

diuretici naturali

peperoncino e cacao: spesso aggiunti per le loro proprietà antiossidanti

Bruciatori di grassi: fanno male?

Molti ne sconsigliano totalmente l’utilizzo, o comunque di non esagerare con le dosi, è questo perché un uso eccessivo di bruciatori di grassi, può portare ad effetti collaterali importanti, come:

ipertensione

cefalea

vomito

ansia

tachicardia

convulsioni

insonnia

È per questo che prima di assumere i brucia grassi è sempre meglio consultare un medico, visto che assumerli senza stare attenti può causare danni seri. Infatti, se è vero che l’aumento della temperatura corporea induce le cellule ad accelerare la propria attività bruciando il grasso in eccesso, è vero anche che la maggiorazione dei livelli di calore delle cellule innalza il ritmo cardiaco.

Per cui è assolutamente sconsigliato assumere questi tipi di integratori a tutti quei soggetti che sono affetti da ipertensione arteriosa, malattie cardiache e del sistema circolatorio, pressione alta, ma anche per chi soffre di patologie renali. Il consiglio è sempre quello di seguire un’alimentazione equilibrata, mangiare più cibi brucia grassi, e fare tanto sport, piuttosto che assumere pillole e integratori.

I migliori bruciatori di grassi in farmacia

Abbiamo capito quindi che i bruciatori di grassi funzionano, con la loro azione danno un supporto notevole alla dieta. Ma dobbiamo anche tenere presente che saranno totalmente inutili senza un regime alimentare sano e una costante attività fisica, dato che non bruciano realmente i grassi ma vanno ad innescare tutta una serie di processi che accelerano il metabolismo e fanno bruciare più calorie.

Inoltre abbiamo capito che bisogna rivolgersi sempre a un medico prima di acquistarli e di non esagerare con le dosi. Quindi ora non ci resta che scoprire quali sono i migliori bruciatori di grassi da acquistare in farmacia.

Bruciatore di grassi Garcinia Cambogia

È una delle pillole brucia grassi più interessanti ed efficaci. A quanto pare è un ottimo integratore alimentare per chi vuole perdere peso e tornare in forma in modo sano e naturale. Viene ricavato dalla buccia di un frutto tropicale dalle proprietà dimagranti e che permettono una sorta di liposuzione naturale alla pancia e alle zone di accumulo dei grassi.

Questo brucia grassi in farmacia costa circa 35 euro, ma puoi trovarlo in vendita anche sul web ad un prezzo più conveniente.

Pastiglie brucia grassi Active T5 Plus

È considerato uno dei migliori bruciatori di grassi naturali in commercio. Si tratta di pillole brucia grassi, dimagranti, con i principi attivi della caffeina e della teina, contiene inolre importanti amminoacidi che vanno a nutrire i muscoli in modo naturale. Permette di accelerare il metabolismo, bruciando i grassi velocemente.

Bisogna assumerlo 30 minuti prima di colazione e 30 minuti prima di pranzo o cena e il trattamento dura almeno 4 settimane. Il prezzo al pubblico è di circa 25 euro.

Integratore brucia grassi Skinny Coffee

Si tratta di una miscela di caffè arabica, caffè verde, acido colorogenico, e di altre sostanze in grado di bruciare i grassi più velocemente. Va ad agire sugli accumuli di grasso sugli addominali e sui livelli di zucchero nel sangue. In questo modo si combatte anche la voglia di zucchero tipica della fame nervosa e che ci fa ingrassare. Il prezzo è abbastanza conveniente, si parla di circa 30 euro a confezione.

Kilocal Caffè verde

È un integratore brucia grassi disponibile in compresse, ricco di estratti vegetali che stimolano il metabolismo. La sua capacità di migliorare l’attività del metabolismo è data dalle proprietà del caffè verde, dello iodio e del cromo. Il cromo favorisce il metabolismo di zuccheri e grassi, mentre lo iodio stimola la funzione tiroidea e il metabolismo energetico.

Il prezzo è super conveniente si parla di circa 10 euro a confezione.

XL-S Brucia Grassi di Zenoctil

È un integratore brucia grassi che agisce prevalentemente sui grassi e sugli accumuli adiposi grazie all’azione combinata di sostanze naturali come la garcinia, tè verde, caffè e banaba. La sua azione principale è quella di favorire la microcircolazione e il drenaggio, riduce l’assorbimento di grassi da parte dell’organismo e ne stimola l’eliminazione.

Bisogna assumerne 2 compresse per 3 volte al giorno almeno 30 minuti prima dei pasti. Il prezzo si aggira intorno ai 36 euro per la confezione di 60 compresse.