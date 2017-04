150 visite

Una biologa molecolare italiana, Federica Bertocchini, in collaborazione con l’Università di Cambridge e l’Istituto spagnolo di Biotecnologie della Cantabria, ha scoperto un bruco che mangia la plastica. Una scoperta sensazionale che potrebbe risolvere in tempi record il problema dello smaltimento della plastica, che richiede tempi nettamente superiori.

Il problema della plastica è un argomento di grande interesse che ha già appassionato diverse persone (ricercatori, esperti del settore e non). Una di queste è la ceramista friulana Moreira che ha portato alla ribalta l’utilizzo della terracotta al posto della plastica in alcuni settori della vita quotidiana.

Ma torniamo alla scoperta del bruco mangia plastica. La larva della farfalla Galleria Mellonella si ciba di polietilene (una delle plastiche più resistenti che usiamo tutti i giorni anche nelle buste shopper della spesa e che invade le discariche del nostro Paese) ed è proprio su questo punto che la ricercatrice italiana sta approfondendo il processo di smaltimento della plastica. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Cos’è la larva Mellonella?

Il bruco che si ciberebbe di plastica è chiamato anche Camola del miele ed è una piccola larva lunga circa 3 cm color bianco panna con la testolina marrone, un vero e proprio parassita degli alveari. La larva è molto conosciuta dai pescatori che la usano come esca dei pesci.Questi animali, inoltre, sono molto ghiotti di cera d’api e la cera sapiamo essere un ricco complesso di molecole che contiene lo stesso legame molecolare del polietilene (una catena di atomi di carbonio che si ripete).

In condizioni normali la larva non mangia la plastica, lo fa solo dopo aver deposto le uova negli alveari e dopo aver trascorso molto tempo sulla cera d’api a contatto con i composti lipidici. E’ proprio in questo habitat che è stato possibile studiare il comportamento alimentare del bruco antiplastica.

Per ora, spiega la ricercatrice, si è arrivati alla conclusione che il bruco si ciba di plastica e distrugge il materiale non solo con la semplice masticazione, ma con un processo chimico ben preciso e dettagliato. L’esperimento dell’equipe di ricercatori si è basato sull’osservare come 100 larve della mellonella poste accanto a sacchetti di plastica hanno provocato buchi nel giro di 40 minuti. Dopo sole 12 ore la busta si era degradata di quasi 100 mg.