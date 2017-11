Cachi mela: proprietà, usi e benefici

1.697 visite

Il cachi mela (o cachi vaniglia) è una particolare variante del tradizionale kaki o loto (pianta di origine cinese). Quali sono le differenze tra questa varietà e quella classica? Quale peculiarità ha il cachi mela? Perchè mangiarlo? Scopriamo insieme tutti i benefici e le proprietà.

Cachi mela: benefici e proprietà

Il cachi mela è un frutto assai nutriente dal sapore particolarmente dolce che scoraggia i soggetti ad assumere altri alimenti ricchi di zuccheri. Il cachi mela ha diverse proprietà benefiche che lo rendono uno dei frutti preferiti e più diffusi durante la stagione invernale.

Caratteristiche del cachi mela

Il cachi mela, oltre ad essere buono, croccante come una mela e dolciastro come un kaki classico, favorisce anche la perdita di chili in eccesso. Quali sono allora le principali caratteristiche del cachi mela che lo differiscono dal kaki?:





croccantezza

commestibilità anche quando il frutto è ancora sodo e duro

buccia lucida e arancione chiara

Un’altra sostanziale differenza è che, mentre il kaki classico deve essere colto dall’albero ancora acerbo, il cachi mela o cachi vaniglia può essere lasciato a maturare sul ramo della pianta. Successivamente coglierlo già maturo, succoso e gustosissimo.

Il cachi mela contiene:

Vitamina A ( betacarotene e zeaxanthina – responsabili del colore arancione del frutto)

e – responsabili del colore arancione del frutto) Vitamina K – potere antiossidante

– potere antiossidante Vitamina B3

Vitamina C

sali minerali

acido ascorbico (capace di ridurre i processi di invecchiamento e degenerativi)

(capace di ridurre i processi di invecchiamento e degenerativi) fibre (danno un senso di sazietà e da qui la perdita di chili in eccesso)

Assumere quotidianamente il cachi mela senza esagerare significa apportare benefici dal punto di vista digestivo, supporta la salute della vista e protegge la degenerazione della retina dell’occhio. Il cachi mela è possibile mangiarlo da ottobre per l’intero inverno, grazie alla resistenza dell’albero del kaki (sopravvive anche alle abbondanti gelate).

Il cachi mela può essere impiegato on varie preparazioni, dalle macedonie ai budini (leggi la ricetta con caco e cacao), dai primi piatti originali alle insalatone di frutta e verdura.