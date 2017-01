Calendula: usi e proprietà curative

1.482 visite

La calendula è tra le piante officinali più conosciute sin dall’antichità per i suoi numerosi usi terapeutici che ne fanno uno dei rimedi fitoterapici più apprezzati e utilizzati per diverse problematiche per cui si può trarre vantaggio dalle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e antisettiche della calendula.

Pianta erbacea a ciclo annuale (fiorisce ogni primo giorno del mese) dai caratteristici fiori giallo-arancio (utilizzati anche per la tintura dei tessuti) che la rendono anche decorativa, la calendula viene utilizzata sia per uso esterno sotto forma di creme, pomate e impacchi che per uso interno preparata in decotti, utilizzando nei vari casi la tintura madre, i fiori secchi o l’olio.

Crema alla calendula

La pelle trae notevoli vantaggi dalla crema alla calendula che grazie alle sue proprietà lenitive e antisettiche che la rendono utile e molto usata in vari casi: punture di insetti, lievi scottature e piccole ferite, geloni, infiammazioni gengivali, acne ed herpes e, in generale, irritazioni e arrossamenti della pelle (anche da pannolino per i più piccoli). In tutti questi casi l’uso della calendula è topico, sotto forma di crema/pomata, sciacqui o impacchi con l’olio e tintura madre.