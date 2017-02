Meglio la pizza margherita o il kebab?

7.446 visite

Anche se siamo a dieta a volte, sopratutto nel week end, capita di toglierci qualche sfizio magari mangiando fuori con gli amici. Ma in questo caso considerando le calorie è meglio ordinare una pizza o un kebab? Ecco il confronto!

Calorie Pizza Margherita

E’ un classico intramontabile ed è inutile descriverla: ovviamente le pizzerie napoletane detengono lo scettro della “migliore” , ma ognuno ha la sua pizzeria (o meglio il suo pizzaiolo!) preferita! La classica margherita che abbiamo preso in considerazione è di grandezza media (circa 250 grammi) ed ha come ingredienti pomodoro, mozzarella (non di bufala!), olio extra vergine di oliva e basilico. Ogni aggiunta che fate ovviamente pesa sulla bilancia del calcolo delle calorie ma se proprio dovete scegliere una guarnizione assolutamente da evitare le patatine!