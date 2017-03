Campane tibetane: proprietà e benefici

65 visite

Ti appassionano le pratiche meditative ed i metodi di rilassamento? Prova le campane tibetane per ristabilire il benessere del corpo e dello spirito. Scopriamone insieme le proprietà e gli effetti benefici!

Origine e struttura delle campane tibetane

Le campane tibetane sono strumenti nati circa 3000 anni fa in Tibet, ma vengono prodotte in diversi paesi come Cina, Giappone e Corea ed oggi sono fortemente utilizzate in ambito meditativo proprio perché rappresentano un potente strumento vibrazionale.

Si riteneva nell’antichità che questo strumento fosse in grado di guarire le persone grazie al potere di avvicinarle alle divinità e, intorno agli anni cinquanta, questo strumento vibrazionale ha iniziato a diffondersi anche in occidente.

Le campane tibetane sono note per la loro qualità costruttive, sonore e per la pregiata composizione e manifattura che le rende anche abbastanza costose. Sono infatti costituite da una lega di sette metalli, ottenuta tramite un procedimento ancora sconosciuto e collegati a ciascuno dei pianeti del sistema solare: l’oro collegato al Sole, l’argento alla Luna, il rame a Venere, il mercurio all’omonimo pianeta Mercurio, lo stagno a Giove, il ferro a Marte, il piombo a Saturno.

Se paragonate alle campane tradizionali, quelle tibetane sono da considerarsi campane statiche in quanto vengono tenuta a terra o in mano con la parte cava rivolta verso l’alto (non verso il basso come le campane che siamo abituati a vedere).

Il suono associato alle campane tibetane può dipendere dalla composizione e dalle proporzioni dei metalli utilizzati, ma anche dalla forma e dallo spessore della campana stessa.

In ogni caso i suoni delle campane tibetane trasmettono a chi le suona delle vibrazioni che sono in armonia con i vari pianeti.

Benefici delle campane tibetane

Andando oltre le mode e le tendenze del momento, le campane tibetane sono così utilizzate grazie alla loro capacità di riprodurre il suono “OM”, considerato come un suono primordiale dal potere purificante e liberatorio, a supporto del rilassamento e delle pratiche meditative.

Nel dettaglio le vibrazioni ed i suoni emessi dalle campane tibetane sembrano essere connessi alle vibrazioni planetarie.

Ecco perché il coordinamento di suono e vibrazione è in grado di favorire il rilassamento, ristabilire le naturali frequenze corporee, risvegliare la psiche e la consapevolezza interiore.

Il suono delle campane tibetane favorisce dunque l’equilibrio emozionale, conferisce energia proprio perché va a lavorare sulla contrazione muscolare. Inoltre questo suono ha degli effetti benefici sui disturbi psicosomatici, la pressione del sangue, la concentrazione ed il sistema immunitario.

Come utilizzare una campana tibetana

Con un pò di pratica suonare le campane tibetane diventa un gioco da ragazzi!

Basta rilassare le spalle e le altre parti del corpo, concentrando l’energia esclusivamente sulle mani. Impugnare la ciotola con la mano sinistra, tenendo a contatto con essa tutte le dita in modo da consentire la massima vibrazione. Successivamente impugnate il bastoncino con la mano destra ed iniziate a sfiorare la ciotola fino a sentire il suono della campana.