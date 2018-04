Capelli da favola con le maschere fai da te a base di yogurt

2 visite

Tra tutti i prodotti naturali in grado di preservare la salute e la bellezza della nostra chioma, lo yogurt è senz’altro uno dei più efficaci. Le maschere a base di questo ingrediente sono infatti molto amate dagli appassionati di rimedi fai da te.

Lo yogurt agisce come un idratante naturale che aiuta a contrastare i problemi legati ai capelli secchi e provvede a donare alla chioma tutte le sostanze nutritive di cui ha bisogno.

È proprio per questo che, soprattutto negli ultimi anni, molte aziende di prodotti cosmetici hanno deciso di inserire lo yogurt tra gli ingredienti delle loro maschere di bellezza per capelli. Oltre a donare un’immediata idratazione, lo yogurt svolge un’azione lenitiva sul cuoio capelluto interessato da prurito frequente o da forfora.





In poco tempo è possibile preparare le proprie maschere casalinghe per sfoggiare una capigliatura da copertina. I rimedi fai da te sono economici, non comportano effetti collaterali e permettono di avere una maggiore consapevolezza di cosa andiamo a spalmarci sui capelli.

Quelle che vedremo di seguito sono ricette preparate esclusivamente con prodotti alimentari dalle comprovate proprietà benefiche. Sono inoltre spesso già presenti all’interno delle nostre case o facilmente reperibili in commercio.

Yogurt e fieno greco per stimolare la crescita dei capelli

Il fieno greco è un ingrediente straordinario. Contiene un’alta quantità di vitamina C, potassio, ferro e proteine. Se applicato in modo topico, aiuta ad eliminare le impurità dal cuoio capelluto e a preservare la salute dei follicoli piliferi. Contrasta inoltre il fastidioso problema della forfora.

Per realizzare questa maschera avrete bisogno di 6-7 cucchiai di yogurt, 1 cucchiaio di fieno greco in polvere e 1 cucchiaino di uva spina in polvere (opzionale). Mixate bene tutti gli ingredienti fino a formare una pasta densa. Tenetela da parte per un paio d’ore e poi applicatela sul cuoio capelluto e sulle lunghezze.

Lasciate in posa circa 30 minuti e lavate normalmente i capelli con uno shampoo delicato. L’uva spina tiene sotto controllo la produzione di sebo e migliora la salute generale del cuoio capelluto. L’utilizzo costante di questa maschera garantisce una capigliatura forte e splendente.

Yogurt e limone contro la forfora

Lo yogurt è un buon alleato per sconfiggere la forfora. Insieme al limone, questo ingrediente dà vita a un trattamento davvero efficace per dire finalmente addio al problema. Realizzate una crema mescolando ½ barattolo di yogurt, 1 cucchiaio di miele e 2 cucchiai di succo di limone.

Stendete poi la maschera su lunghezze e cuoio capelluto. A questo punto, coprite il capo con una cuffia da doccia e lasciate agire per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo necessario, lavate via il tutto con uno shampoo delicato.

L’aggiunta del miele serve a conferire ulteriore idratazione per evitare che la maschera secchi troppo la chioma. Per ottenere migliori risultati, si consiglia di effettuare il trattamento due volte a settimana.

Yogurt e uova per capelli danneggiati

Le uova sono una ricca fonte di proteine. Esse sono notoriamente conosciute come uno dei migliori ingredienti naturali per garantire la salute generale dei capelli. Aiutano inoltre a nutrire a fondo la chioma e a ripararla dai danni. Versate il tuorlo di un uovo e 6 cucchiai di yogurt all’interno di una ciotola e mescolate bene.

Continuate fino a che non avrete realizzato una crema adatta ad essere spalmata. Applicate il composto sui capelli e tenetelo in posa per 30 minuti. Se non gradite l’odore forte dell’uovo, potete aggiungere alla maschera qualche goccia di olio essenziale dell’aroma che preferite.

Passato il tempo di posa, procedete con il normale shampoo, ricordandovi di utilizzare anche un balsamo finale. Ripetete l’operazione 3 volte a settimana per una riuscita ottimale.

Yogurt e avocado per nutrire

L’avocado contiene molti grassi acidi e vitamine che provvedono a nutrire a fondo i capelli. Gli amminoacidi e le proteine presenti al suo interno aiutano poi a idratare la chioma. In un frullatore, versate la polpa di mezzo avocado maturo, ½ barattolo di yogurt, ½ bicchiere di olio di cocco e mixate.

Applicate la crema realizzata sui capelli appena lavati e lasciate in posa circa 20 minuti. Poi lavate via il tutto con della semplice acqua fresca. Questa maschera può essere applicata anche 3 volte a settimana per avere capelli sani, idratati e luminosi.

L’apporto di sostanze nutritive che ci donano queste maschere a base di yogurt, consentono alla chioma di crescere forte e mantenersi al meglio. Con poca fatica riuscirete ad avere fantastici risultati. Prendetevi quindi del tempo da dedicare a voi stessi e provate questi trattamenti completamente naturali. I vostri capelli vi ringrazieranno.