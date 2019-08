Capelli e colore: le tendenze dell’estate 2019

Capelli, che passione! Giocare con le tinture per capelli per trovare quella più adatta al nostro viso e alla tonalità della nostra pelle può essere divertente e, allo stesso tempo, sorprendente.

A volte abbiamo paura di osare con un colore mai provato e invece ci stupiamo di quanto ci stia bene.

Le tendenze colore per le nostre adorate chiome cambiano di stagione in stagione ed è piacevole dare un’occhiata alle colorazioni più in voga per regalare una ventata di novità e di giovinezza ai nostri capelli e tenersi al passo con la moda – e in questo caso cade a pennello – dalla testa ai piedi!

Tinte capelli economiche e di qualità

E poi, non è necessario andare dal parrucchiere e spendere cifre spropositate se abbiamo voglia di cambiare un po’. Infatti, ci sono un sacco di alternative casalinghe, economiche e soprattutto ottime. La parola d’ordine, infatti, quando si tratta di colorazioni fai da te è solo una: qualità!

Ad esempio, le tinte capelli de l’Orèal rappresentano un connubio perfetto tra l’ottima qualità e il giusto prezzo e sono davvero tante le linee colorazione che il brand propone. Ce n’è per ogni esigenza: dalle tinte per capelli bianchi, a quelle per il ritocco perfetto, dai colori pastello a quelli fatti apposta per brillare.

Ma vediamo ora quali sono le tendenze dell’estate 2019 per quanto riguarda la colorazione dei capelli e tutto ciò che occorre per essere glam e splendide sotto i raggi del sole!

Parola d’ordine: biondo naturale!

Il biondo torna alla ribalta in questa stagione estiva del 2019, rendendosi protagonista indiscusso, e si riempie di sfumature e di riflessi più chiari. Predilette le tonalità di biondo calde e dorate e il classico biondo californiano (da provare per quelle che partono da un colore castano chiaro), ma sempre ricco di giochi di luce e colpi di sole per rendere la chioma naturale in modo quasi autentico.

Molto richiesto anche il biondo miele, che alle radici viene reso più scuro e diventa man mano più luminoso verso le punte.

Castano più cioccolato che mai

Passando alle tonalità scure, il colore di tendenza di questa estate è sicuramente un castano caldo, che vira verso il cioccolato, dona riflessi luminosi e brilla di luce propria! Anche nel caso in cui si voglia prediligere una tinta castana un po’ più fredda e carica, è bene arricchirla di qualche riflesso più chiaro e comunque caldo – biondo o ramato – per donare alla chioma quell’effetto sun-kissed di cui tutte avremmo bisogno e che, insieme all’abbronzatura, garantisce un risultato meraviglioso.

Il rosso diventa ramato ed elegante

Per quelle di noi che amano il rosso e gli sono fedeli da anni, ma anche per quelle che vogliono fare un colpo di testa e cambiare colorazione, il rosso dell’estate 2019 è ramato, splendidamente naturale e ricco di giochi di luce illuminanti, perfetto per le carnagioni chiarissime e lentigginose.

Infine, per quelle che vogliono osare di più, sono perfetti i colori pastello – il rosa e il biondo rosa, in primis, sono i più richiesti – che possono essere arricchiti di sfumature ramate per creare un effetto originale, alternativo e molto estivo.