Capelli folti con il metodo combinato

Quanti di voi desiderano una bella chioma folta, sinonimo di buona salute? Con il metodo combinato è possibile infoltire i capelli e con risultati immediati e duraturi. Periodi di forte stress e tensioni, l’assunzione di alcune categorie di farmaci, variazioni di peso e ormonali, gravidanza e prodotti aggressivi sono le situazioni tipiche che portano al danneggiamento della chioma, che non appare più folta e lucente, ma diradata e spenta.

Questi fattori, oltre a una predisposizione genetica, possono essere anche una delle cause principali della caduta. Sapevate che la calvizia può interessare anche le donne? Leggi calvizia femminile e maschile e prevenire la caduta dei capelli.

La medicina estetica interviene in modo mirato per donare alla chioma una lucentezza nuova. I capelli torneranno ad essere folti e pieni di salute, allontanando il rischio di fragilità, debolezza e opacità. Si tratta di trattamenti mirati e non invasivi a base di anidride carbonica associate a punturine di rivitalizzazione.

Il metodo in questione è detto “combinato” per l’associazione di due tecniche efficaci e mirate all’infoltimento della chioma: carbossiterapia e biorivitalizzazione. Le due tecniche vanno insieme e non possono prescindere l’una dall’altra. Vediamo in cosa consistono e come si svolgono le sedute.

Carbossiterapia per rendere i capelli folti

Il primo trattamento del metodo combinato per rendere più folti i capelli si chiama carbossiterapia e consiste nella stimolazione della circolazione del cuoio capelluto. La tecnica consiste nell’immettere sottocute anidride carbonica con aghi molto sottili.

Questa prima mossa provoca una migliore vascolarizzazione del cuoio e una maggiore ossigenazione del bulbo pilifero. Il gas emesso è sicuro e controllato dalla Comunità europea. E’ un gas sterile e non tossico in grado di non far sentire alcun dolore durante la seduta. L’iniezione di anidride carbonica è localizzata solo nella zona d’interesse.

Si procede alla carbossiterapia dopo aver disinfettato il cuoio capelluto.

Biorivitalizzazione per rendere i capelli folti

La seconda tecnica del metodo combinato consiste nell’iniettare direttamente nel cuoio capelluto sostanze specifiche per ogni tipologia e problema dei capelli. L’iniezione viene fatta con dei microaghi e le sostanze immesse sono:

acido ialuronico

Vitamine del gruppo B

aminoacidi

zinco

Tutte sostanze utili per contrastare la caduta dei capelli (in particolare del fusto), per ristrutturare, reidratare, rinforzare e normalizzare il cuoio capelluto. Le sostanze della biorivitalizzazione vengono iniettate con gli aghetti vicino alla radice del capello e solo dopo aver ossigenato con la carbossietrapia.