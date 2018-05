Capelli sani e belli con gli ingredienti detox naturali

1 visite

I trattamenti di depurazione sono processi che permettono di lottare contro le tossine dannose per l’organismo. È importante impegnarsi ad eliminare le impurità dal nostro corpo ed esistono tecniche e rimedi che aiutano a svolgere questa funzione. Anche la chioma ha bisogno di essere depurata. Polvere e agenti esterni, infatti, ne possono minare salute e bellezza.

Liberare i capelli dalle sostanze di scarto è fondamentale per mantenere puliti cuoio capelluto e lunghezze e per prevenire patologiche condizioni che possono interessare la chioma. Se pensavate che fosse solo il corpo ad aver bisogno di trattamenti detox, sappiate quindi che non è così.

Una buona routine di bellezza che comprende la purificazione della capigliatura, che è sempre necessaria per sfoggiare capelli da copertina. Anche se non sembra, la chioma è sottoposta a continuo stress. Complici le cattive abitudini, lo styling aggressivo e l’inquinamento, essa può andare incontro a problemi di varia natura, con il rischio di sviluppare disturbi anche di notevole entità.





Per depurare i capelli, ci si può affidare all’aiuto degli ingredienti naturali. I rimedi fai da te che andremo a scoprire hanno un’efficacia impeccabile e si realizzano con pochissimo sforzo. Avrete così capelli splendidi e in salute.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un prodotto fantastico per eliminare le tossine dai capelli. Si tratta di un potente agente pulente naturale che combatte la presenza di polvere, impurità e germi. La sua azione ha inoltre effetti a lungo termine. Mixate del bicarbonato di sodio con semplice acqua calda.

Le dosi variano a seconda della lunghezza dei capelli da trattare. Dopo avere creato un impasto denso, applicatelo su chioma e cuoio capelluto. Lasciate in posa per circa 15 minuti e sciacquate senza utilizzare shampoo. I capelli saranno subito purificati.

Aceto di mele

L’aceto di mele è molto versatile e viene largamente utilizzato sia per le ricette di bellezza che per la cura della casa. In entrambi i casi produce ottimi risultati.

Funziona in modo efficace sul cuoio capelluto interessato da forfora e provato dagli agenti inquinanti che ne minano la salute. Semplicemente, versate poche gocce di aceto di mele sul cuoio capelluto effettuando un delicato massaggio. Attendete pochi minuti e poi lavate normalmente i capelli con acqua e shampoo.

Argilla verde e gel di aloe vera

L’argilla è considerata uno degli ingredienti più adatti per purificare e rinvigorire pelle e capelli. Agisce con facilità dalle radici fino alle punte. Per liberarvi delle tossine dannose e depurare la vostra chioma, provate questa fantastica maschera. L’aggiunta del gel di aloe vera permette di incrementare l’efficacia del trattamento.

Esso è infatti un prodotto naturale molto amato e possiede fantastiche proprietà. Il gel di aloe vera cura diversi disturbi ed è un grande alleato per i capelli. Li rende infatti morbidi al tatto e perfettamente purificati.

Create un composto formato da argilla e poca acqua. Dopo aver amalgamato bene i due ingredienti, aggiungete il gel di aloe vera. Stabilite le dosi in base alla lunghezza dei capelli su cui applicare la maschera. Dopo circa 15 minuti di posa, sciacquate via il tutto.

Latte di cocco

Il latte di cocco fa davvero miracoli sulla chioma. È in grado di idratare ed esfoliare il cuoio capelluto e prendersi cura del benessere totale della capigliatura. A causa delle impurità con cui spesso vengono a contatto, i capelli possono diventare secchi e fragili. Anche il cuoio capelluto può ispessirsi in modo eccessivo, consentendo così la comparsa di diversi disturbi o irritazioni.

Per questa ragione, tutta la chioma ha bisogno di una corretta idratazione ed è qui che il latte di cocco entra in gioco. Basterà semplicemente bagnare i capelli con latte di cocco, coprirli con una cuffia da doccia e tenere in posa il trattamento per un’ora.

Trascorso il tempo necessario, potrete lavare via ogni residuo con l’aiuto di uno shampoo delicato. Questo rimedio vi permetterà di avere una capigliatura nutrita e idratata a lungo.

Aprite la dispensa della vostra cucina e concedete una coccola speciale alla vostra chioma. Con pochi ingredienti, che sono spesso già presenti nelle abitazioni, è possibile regalarsi dei trattamenti fai da te molto efficaci e degni di un salone di bellezza.

Depurare i capelli con una certa regolarità li rende decisamente più sani e, di conseguenza, più belli. È indispensabile quindi non sottovalutare questo aspetto e inserire i semplici trattamenti naturali tra le nostre abitudini di bellezza.