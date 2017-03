Capelli: tendenza primavera estate 2017

41 visite

La tendenza capelli della prossima primavera/estate 2017 è tutta incentrata su tagli e colori. Siete curiose di sapere quali sono gli Hair must delle prossime stagioni calde? Non vi resta che leggere questo articolo e scegliere il look e lo stile adatto a voi oltre che la tonalità preferita (sobria o eccentrica?).

Gli hair stylist ricordano che la scelta del tono e del taglio dei capelli, oltre a seguire le mode del momento e le tendenze dettate dagli esperti del settore, deve tenere soprattutto conto della forma del viso del soggetto e della sua carnagione.

Cosa aspettate a scegliere il vostri look per i capelli della prossima P/E 2017? Per prima cosa dovete sapere che il top trend capelli delle prossime stagioni sarà il ciuffo, tenuto morbido e naturale. In alternativa l’immancabile e sempreverde frangia (abbinata ovviamente a tagli e colori di tendenza). Ecco le principali tendenze, alcune di queste davvero cult e originali.

Tagli capelli primavera/estate 2017

La prossima primavera/estate 2017 prevede un taglio per capelli corto o medio-lungo, morbido con scalature geometriche, con ciuffo o frangia. La parola d’ordine è Contrasto, sia per il taglio che per il colore. Contrasti geometrici di scalature e lunghezze e contrasti di colore per dare nuova luce ai capelli (contrasti di colori accesi o gradazioni dello stesso, su tutta la chioma o da applicare solo sulle punte).

Quali sono i tagli must della prossima P/E 2017? Tagli ispirati agli anni ’70 o new oggi con rasature estreme. E per quanto riguarda il colore? Dai toni ramati, nocciola e miele naturale all’effetto pantera rosa. La parola d’ordine per il colori deve essere lucentezza e brillantezza (no effetto mat).

Per non sbagliare ecco i tagli più belli e di moda della prossima P/E 2017, una carrellata di look originali e chic da abbinare allo stile personale e al vostro modi di vestire. E tu di che taglio sei? Ultra-moderno o più tradizionale?

Shag rock mullet inspired

E’ un look ribelle, spettinato, folle con frangia. Il boom è ispirato alle band degli anni ’70-’80. Prevede una profonda scalatura su tutte le lunghezze di capelli e punte molto sfilate.