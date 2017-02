Carbonara vegana: come prepararla?

325 visite

La pasta alla carbonara è uno dei piatti più conosciuti ed amati della cucina italiana ed in particolare di quella romana. La tipica ricetta che prevede la combinazione di uova e guanciale rappresenta infatti un concentrato di gusto per il palato. Esistono però tantissime varianti di questo piatto, anche per chi ha scelto di seguire regimi alimentari particolari come quello vegano. Eh si, non devi rinunciare al sapore unico di questo piatto, basta conoscere la ricetta della carbonara vegana.

Qual è il segreto? Essere bravi nella combinazione di ingredienti di origine non animale in grado di riproporre il sapore tipico della pasta alla carbonara.

Ricetta carbonara vegana

Puoi anche spaziare con la fantasia perché gli ingredienti della carbonara vegana in grado di riproporne il sapore sono davvero tanti. Prova le varianti possibili e scegli quella che preferisci. Ecco a te la ricetta per realizzare un’ottima carbonara vegana.

Ingredienti per 4 persona

400 gr di spaghetti integrali o di farro

150 gr di seitan o tofu affumicato

200 ml di panna di soia (puoi sostituire con la stessa quantità di yogurt o latte di soia ma anche farina di ceci o maizena)

curcuma (quanto basta)

sale marino integrale (quanto basta)

pepe nero macinato (quanto basta)

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva (puoi variare la quantità a tuo piacimento)

1 cipolla