Il ferro è presente nel corpo umano in 3-4 mg sotto forma di ione ferroso Fe2+ (eme), per il 75%, e di ione ferrico Fe3+ (non eme), per il 25%, che viene poi trasformato in ferroso (o emico) grazie alle glicoproteine.

Il ferro è molto importante per l’organismo perché è necessario per la sintesi di emoglobina, ossia la proteina che trasporta l’ossigeno alle cellule, di mioglobina e di collagene, ed è indispensabile per i processi di respirazione cellulare e per il metabolismo degli acidi nucleici.

Il ferro eme è facilmente assimilabile (non è legato ad altri cibi) ed è tipico degli alimenti animali, soprattutto carni come pollame, cavallo, manzo, maiale, selvaggina, pesce, etc, dove costituisce il 40/50% del totale (è assente nei lattici). Il ferro non eme invece, è inorganico, è difficilmente assorbibile e si trova nei vegetali (mancanti di eme) e in parte nelle carni. In generale, si stima che il fabbisogno giornaliero di ferro per gli uomini sia di 10 mg e per le donne di 18 mg e che una regolare e completa alimentazione (sana) sia sufficiente per compensare il rispettivo bisogno di ferro mediante i processi di riserva, eliminazione e assorbimento.

Un aspetto negativo però, che spesso genera disturbi, è il fatto che il ferro presente negli alimenti viene assorbito dal corpo in modo lento ed in misura ridotta (solo il 5-10% di quello ingerito) e, perciò, la reintegrazione del ferro perduto può divenire più difficile del previsto.

Il ferro non emico poi, quello nei vegetali, è meno assorbibile rispetto a quello eme e ciò significa che per essere accumulato, deve essere ingerito insieme ad altre determinate sostanze che gli permettano chimicamente, di essere ridotto da Fe3+ a Fe2+ , come la vitamina C, i sulfidrili ed il fruttosio. Inoltre, nei vegetali, la cottura in molta acqua riduce ulteriormente del 15% il contenuto di ferro presente (con la cottura a vapore lo diminuisce del 10% circa).

La carenza di ferro

L’eliminazione del ferro (1 mg al giorno), al contrario, è sempre costante ed avviene mediante le feci, la bile, il mestruo, l’urina e la desquamazione della pelle: per tutti questi fattori sommati fra loro, i casi di carenza di ferro sono piuttosto frequenti, soprattutto per chi soffre di numerose perdite di sangue (le donne sono in prima in linea), chi segue un’alimentazione ricca di cereali e povera di carne (i vegetariani sono nel mirino) o chi è soggetto ad alterazioni gastro-intestinali, diarrea, etc.

I sintomi della carenza di ferro sono l’astenia e l’affaticabilità, appunto perché l’organismo in deficit, riceve meno ossigeno alle cellule ed è privo di un nutriente essenziale per il corretto funzionamento dell’emoglobina e del metabolismo: la stanchezza e la spossatezza, dunque, arrivano subito.

Nella nostra società, oltre per le ragioni fisiologiche già menzionate, questo problema colpisce in particolar modo il genere femminile che, seguendo diete povere di carne, pollo e pesce per dimagrire o diventando vegetariane, sviluppano gravi carenze e perdono funzionalità mentali in memoria, apprendimento, concentrazione e, nel lungo periodo, un abbassamento della temperatura corporea e della soglia di dolore, dell’efficienza del sistema immunitario e un aumento della caduta di capelli.

I cibi ricchi di ferro

Gli alimenti ricchi di ferro, che quindi devono essere prediletti da coloro che soffrono una carenza di ferro, sono vari:

la carne (le frattaglie come il fegato d’oca, la carne rossa di manzo, maiale, cavallo e la carne bianca di pollo e tacchino),

i legumi (soprattutto le lenticchie e i ceci),i crostacei (vongole, ostriche, cozze, caviale, molluschi, etc),

il pesce "grasso" (tonno, salmone, merluzzo, seppie e gamberi),

la frutta secca (come nocciole, arachidi, datteri e mandorle),

i cereali (muesli assunti con succo d'arancia/spremuta o limone),

la verdura a foglia verde (spinaci, broccoli, cicoria e bietole – abbinati alla vitamina C e alla carne -)

e le germe di grano, i semi di soia, di sesamo e di zucca;

Ne sono poveri invece, i latticini, il burro e l’alcool (tranne il vino).