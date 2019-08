Cause e rimedi per capelli bianchi

I capelli sono uno degli elementi più caratterizzanti del nostro aspetto. Infatti, capelli curati, ben tenuti e ricchi di vitalità aiutano moltissimo a farci sembrare più giovani e in forma, garantiscono personalità e carattere e ci donano un’aria pulita e in ordine. Insomma, prendersi cura del proprio aspetto esteriore riguarda anche una certa attenzione alla nostra capigliatura.

L’arrivo dei capelli bianchi viene vissuto da molti – specialmente dalle donne – come un disagio, spesso un’esperienza traumatica, perché sono visti come il sintomo evidente dell’invecchiamento.

In questo caso, con lo spuntare dei primi capelli grigi cerchiamo di correre ai ripari quanto prima, spesso commettendo degli errori di valutazione. Per questo è importante informarsi bene su diverse tematiche legate all’imbiancamento dei capelli: in cosa consiste? Da cosa dipende? E soprattutto, come rimediare?

Le cause dei capelli bianchi

I capelli bianchi sono la derivazione di un fenomeno molto semplice e comprensibile: accade che la melanina – lo stesso pigmento che si occupa di colorare la nostra pelle – smetta di essere prodotta dalle cellule alla base dei follicoli piliferi, i melanociti.

Con il passare degli anni, quindi, i melanociti non riescono più a produrre melanina e i capelli si ingialliscono, diventando gradualmente grigi e bianchi.

L’invecchiamento non è, però, la sola causa dei capelli bianchi. O meglio, i capelli bianchi sono influenzati da molti altri fattori, come le condizioni climatiche e il luogo in cui si vive. Spesso, un imbiancamento precoce del cuoio capellutp dipende dallo stress o da una cattiva alimentazione, ma anche da una ridotta circolazione sanguigna.

A questo fenomeno può essere associata anche l’assenza di componenti nutritive importanti – come ferro, iodio, vitamina B e rame – l’ereditarietà genetica, frequenti trattamenti aggressivi sui capelli e persino squilibri ormonali.

Il rimedio più efficace: la colorazione!

Ovviamente la prima soluzione a cui si pensa quando si tratta di coprire i tanto temuti capelli bianchi è quella di colorarli.

Tuttavia, la tinta più adatta e duratura dovrebbe essere selezionata con cognizione di causa, ricercando una colorazione qualitativamente superiore e soprattutto specifica, ossia mirata al trattamento dei capelli bianchi. Solo così potremmo ottenere un colore vivo, naturale e corposo.

In merito alle tinte capelli più adatte allo scopo, approfondisci le linee dedicate ai capelli bianchi di L’Oreal Paris, pensate esclusivamente per accompagnarti nella colorazione dei capelli bianchi fin dal momento in cui iniziano a spuntare, per offrirti un colore intenso, luminoso e ricco di sfaccettature.

I migliori rimedi naturali per capelli bianchi

Ci sono moltissime cose che si possono fare per prevenire la comparsa dei capelli bianchi o aiutare a rallentarla. Ad esempio, per aumentare la circolazione sanguigna e di conseguenza l’afflusso di sangue alla testa, l’attività fisica quotidiana e il massaggio del cuoio capelluto è davvero d’aiuto.

Sempre per lo stesso motivo, tra i migliori rimedi erboristici possiamo trovare il gingko biloba, uno degli integratori naturali più amati al mondo e un rimedio per molti piccoli disagi e l’ibisco rosa, che interviene anche contro la caduta dei capelli.

Altri rimedi erboristici da tenere in considerazione sono gli infusi di tè, salvia o rosmarino, che si possono applicare sulla chioma e lasciare in posa per 10 minuti. Anche gli oli a base di ginseng e acacia arabica sono molto utili, perché aprono i capillari del cuoio capelluto e nutrono le radici a fondo.

Una maschera a base di cacao o di caffè, infine, aiuta a scurire leggermente i capelli e agisce come una piccola copertura naturale, che può essere utile quando non ci sono troppe radici grigie.