Centrifugati dimagranti? Preparali con il Bimby

Ti piacciono i centrifugati dimagranti ma non hai tempo per prepararli? Allora fallo con il Bimby!

Il procedimento per preparare un centrifugato di frutta o verdura è molto più veloce se utilizzi il Bimby piuttosto che l’estrattore o la centrifuga. In pochissimo tempo potrai quindi assumere un concentrato di gusto, vitamine ed alimenti che depurano il tuo organismo stimolando la perdita di peso.

Preparare centrifugati con il Bimby è un gioco da ragazzi! Vediamo inseme alcune ricette.

Se vuoi disintossicarti e migliorare la tua digestione questo è il centrifugato ideale, soprattutto se lo bevi prima dei pasti. La combinazione di mela e finocchio attiva infatti una vera e propria azione detox.

Lava e taglia a pezzetti i finocchi, la mela e il sedano. Versali nella bocca del Bimby ed aggiungi il limone e l’acqua minerale. Frulla bene il tutto per circa 20 secondi (velocità 7/10). Filtra il composto con un panno pulito e servi.

Ottimo per sgonfiare la pancia e perdere peso grazie all’azione dello zenzero che stimola il metabolismo ed aiuta a bruciare calorie (azione propria anche della tisana zenzero e limone).

2 carote

1 gambo di sedano

1 mela

1 cetriolo

1 pezzo di zenzero fresco

1 litro di acqua minerale

Lava il sedano e sbuccia e taglia a pezzetti la carota, lo zenzero, il cetriolo e la mela. Inserisci il tutto nella bocca del Bimby aggiungendo l’acqua minerale. Frulla il tutto per circa 20 secondi ad una velocità di 7/10. Filtra il composto con un passino e servi.

Centrifugato asparagi, sedano e zucca

Questo centrifugato presenta un’azione snellente garantita soprattutto dall’utilizzo degli asparagi che contengono elevati livelli di asparagina, un amminoacido che può essere considerato un vero e proprio diuretico naturale e che consente all’organismo di espellere il sodio in eccesso.

100 gr di asparagi

100 gr di zucca

6 gambi di sedano

1 litro di acqua minerale

Lava, pulisci e taglia gli ingredienti in piccoli pezzetti, poi versa il tutto nel boccale del Bimby. Aggiungi l’acqua minerale e frulla bene per circa 20 secondi (velocità 7/10). Continua per altri 20 secondi impostando il funzionamento in senso anteriore. Filtra e metti in una bottiglia di vetro da poter tranquillamente conservare in frigo.

I centrifugati possono essere preparati in diversi gusti, quindi divertiti a sperimentare e a combinare gli ingredienti. Abbinare l’elevato consumo di acqua con una dieta sana (come ad esempio la dieta detox) ed una costante attività fisica ti farà ottenere effetti benefici per il tuo corpo ed il tuo organismo e ti farà velocemente tornare in forma se hai qualche chilo di troppo.