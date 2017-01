Come perdere peso con i centrifugati dimagranti

41 visite

Perdere peso e tornare in forma in vista della bella stagione? Una risposta sana ed efficace ad uno dei più comuni desideri delle donne è offerta dai centrifugati dimagranti di frutta e verdura. Basta disporre di un estrattore di succo o una centrifuga, dieci minuti per la preparazione ed il gioco è fatto: con la giusta dose di fantasia si possono realizzare diverse ricette che aiutano a perdere perso senza dover rinunciare al gusto.

Cosa sono i centrifugati: proprietà e benefici

I centrifugati di frutta e verdura rappresentano un concentrato di vitamine, acqua e sali minerali con un’efficace azione disintossicante, snellente e idratante, insomma un vero toccasana per il nostro benessere! Contengono pochissime calorie (in base agli ingredienti scelti!) ma regalano un senso di sazietà, per questo possono essere utilizzati sia come spuntino, sia in sostituzione di un pasto (colazione, pranzo o cena).

L’importante è non eccedere! Non bisogna mai sostituire i pasti ma affiancare i centrifugati alla normale alimentazione. Oltre a contribuire alla perdita di peso è possibile utilizzare i centrifugati per prevenire o curare problemi di ritenzione idrica, regolarizzare la flora intestinale ed il funzionamento dei reni. I succhi derivati dai centrifugati sono inoltre funzionali al rafforzamento del sistema immunitario ed hanno ottimi effetti anti age.

Tra le tipologie di centrifugati più diffuse vi sono quelli digestivi, dimagranti, detox, depurativi ed energizzanti.

Frullati e centrifugati: quali sono le differenze?

I frullati al pari dei centrifugati possono essere considerati validi alleati della dieta e della sana alimentazione. Tra i due vi è però una differenza sostanziale: nel frullato la fibra e la polpa della frutta/verdura vengono mantenute al proprio interno, mentre nel centrifugato queste due componenti vengono rilasciate.

Essendo ricchi di fibre, i frullati restano molto utili per garantire un corretto funzionamento intestinale ma il loro potere di assorbimento di vitamine e sali minerali è molto minore rispetto a quello di un centrifugato che, contenendo esclusivamente gli estratti degli ingredienti scelti è in grado di donare un’immediata carica energetica.

Estrattori di succo o centrifuga?

Se disponiamo una centrifuga o un estrattore di succo, preparare centrifugati è davvero un gioco da ragazzi. La centrifuga è appunto quell’attrezzo che, grazie all’elevata velocità di rotazione delle lame, consente, una volta inserita la frutta o la verdura pulita (senza privarla della buccia) e tagliata a pezzi, di ottenerne il succo, rilasciando la polpa e le fibre.