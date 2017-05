Centrifugati per il mal di testa

Il mal di testa è un disturbo comune alla maggior parte delle persone e forse uno dei più diffusi. Soffrono di mal di testa sia le donne che gli uomini indipendentemente dall’età e può colpire anche le donne in gravidanza. Il mal di testa che non dipendono da emicranie possono essere provocati da diversi fattori e trattati in modo naturale con succhi e centrifugati.

Vediamo insieme quali sono le cause principali del mal di testa, cosa fare in caso di mal di testa e tanti consigli su smoothie, bevande e centrifugati adatti a risolvere il problema.

Cause del mal di testa

Abbiamo anticipato che i mal di testa (non dipesi da emicranie) possono essere provocati da diversi fattori:

tensioni muscolari

tensione nervosa

disturbi digestivi

sbalzi di pressione

bassi livelli di zucchero nel sangue

astinenza da caffeina

allergie

affaticamento agli occhi

posture errate

cambiamenti meteorologici

farmaci

alcol

droghe

Cosa fare in caso di mal di testa?

In caso di mal di testa bisogna seguire alcune indicazioni importanti, evitare alcuni alimenti, ridurre al minimo altri e alcuni consigli utili per ridurre al minimo l’incidenza del problema. Per prima cosa aumentare al massimo il consumo di:

legumi

cereali integrali

mele e banane

broccoli

crescione

mandorle e noci

frutta secca

semi di girasole

pesce

Tutti questi alimenti rilassano i muscoli e aiutano a ridurre al minimo gli spasmi. E’ importante ridurre al minimo sale e cibi salati insieme ai cibi grassi. Bisogna invece eliminare totalmente:

additivi alimentari artificiali

alimenti che scatenano allergie

carni conservate con nitrati

alimenti con aspartame

caffè

tè nero

tè verde

cioccolato

formaggio

vino rosso

Consigli utili sulle erbe contro il mal di testa

Per alleviare i sintomi del mal di testa sono importanti anche le erbe, camomilla, fiori di tiglio, melissa, passiflora, peperoncino di Cayenna, rosmarino, timo e valeriana (per quest’ultima bisogna fare attenzione perchè ij alcuni soggetti può causare effetti collaterali (consultare prima il medico).

Il mal di testa è un disturbo causato, quasi sempre, da tensioni muscolari. In questo caso le erbe sotto forma di infusi e tisane possono aiutare a sciogliere i muscoli e lo stress corporeo. Quali sono le principali e più efficaci tisane anti.mal di testa? Ognuna delle seguenti è indicata per un mal di testa causato da un fattore specifico:





infuso di melissa e olmaria per i mal di testa causati da disturbi digestivi

per i mal di testa causati da disturbi digestivi infusi di valeriana e scutellaria per i mal di testa legati allo stress

per i mal di testa legati allo stress camomilla, tiglio, passiflora e tutte le altre erbe spasmodiche per i mal di testa causati da tensioni ai muscoli

Ci sono poi i succhi cosiddetti della salute che possono essere preparate direttamente in casa.

Succo C-Green

Il succo C-Green per alleviare i sintomi del mal di testa è facile da preparare. Bastano 3 rametti di prezzemolo fresco, alcune foglie di spinaci, una manciata di crescione e 1 mela. Inserite tutti gli ingredienti nell’estrattore e consumate all’istante,

In gravidanza e in caso di infiammazione ai reni il prezzemolo va eliminato.

Brocco-Carota

Per preparare il succo fai da te con broccoli e carote basta prendere un mazzetto della verdura a foglia verde e 2 carote. Inserire entrambi nell’estrattore unendo una mela. Mescolate e versate in un bicchiere.

Rosa di cavolo cappuccio

Il succo alla rosa di cavolo è una bevanda molto particolare ma anche efficace per alleviare i sintomi da mal di testa. Per prepararlo occorrono:

1 cavolo cappuccio spinaci freschi rametti di rosmarino fresco ed essiccato (3) 3 carote 2 mele piccole

Inserite tutto nell’estrattore, mescolate e consumate appena pronto. Un suggerimento, utilizzate la polpa avanzata di questo succo come se fosse insalata. Assicuratevi di sbucciare la mela, togliere il torsolo e i semi prima di inserirla nell’estrattore.

Il succo fresco va bevuto subito o al massimo nel giro di 2 giorni. I nutrienti dei succhi, infatti, sono estremamente volatili e quando sono esposti all’aria cominciano a deteriorarsi. Questo accade soprattutto per la Vitamina C. Per questo motivo è importante comprare sempre frutta, verdura ed erbe biologiche fresche e mature e consumare i succhi crudi e freschi preparati al momento.