Ceretta fai da te a casa con zucchero e limone

La lotta contro i peli superflui si combatte tutto l’anno, ancor di più in estate quando si scoprono le gambe a mare e in città. Esistono diversi metodi di depilazione ed epilazione, ognuno con pro e contro ma la ceretta è una delle più utilizzate

Oltre alla cera è possibile utilizzare un preparato a base di zucchero e limone che presenta alcuni vantaggi: costa poco, si può preparare in barattoli, si conserva anche per mesi e, soprattutto, è facile da fare e da utilizzare e lascia la pelle morbida, liscia e setosa.

Non bisogna dimenticare poi, che è una ceretta ecosostenibile ed è costituita da ingredienti comuni, molto naturali e facilmente reperibili:





1 tazzina d’acqua

1 tazzina di succo di limone

2 tazzine di zucchero (non a velo, che contiene amido. Se macinate lo zucchero, riducete i tempi di preparazione perché si scioglie prima)

E’ la ceretta denominata “ceretta zucchero e limone”: basta mettere in un pentolino l’acqua e lo zucchero e far caramellare il composto a fuoco lento. Quando sta prendendo colore, aggiungere il limone e mescolare sempre lentamente. Togliere poi dal fuoco quando la miscela è ben amalgamata e lasciar riposare e raffreddare in un barattolo di vetro.

A temperatura tiepida, con una spatola, con un coltello o con le dita (se preferite) spalmatela sulla zona da depilare nel senso di crescita del pelo (basta uno strato sottile), e poi toglietela con un pezzo di stoffa (strappate a colpo sicuro e veloce) nel senso opposto, dopo averla fatta ben aderire.

La ceretta avanzata può essere riutilizzata successivamente: fredda, diventa di colore miele chiaro-chiaro. Per poterla ri-spalmare, è sufficiente scaldare il barattolo a bagnomaria. La difficoltà consiste solo nel raggiungere l’esatta consistenza del composto e regolarsi, dunque, con le quantità degli ingredienti anche mentre si sta “cucinando”; dopo qualche volta ci prenderete la mano comunque, non preoccupatevi è solo questione di esperienza.

Se non volete le strisce o i pezzi di stoffa, il composto può essere impastato per 5 minuti fino a formare una pallina che si può applicare direttamente sulla pelle, poi stenderla sempre in direzione della crescita dei peli e poi strappare al contrario senza usare la carta.

Consigli per una ceretta perfetta

Per eseguire una ceretta a casa, senza avere problemi, imprevisti ed ottenere degli ottimi risultati, dovete ricordare alcune regole generali però!

Per effettuare la ceretta, i peli devono essere da 6mm a 1,2cm, perché in tal modo vengono strappati alla radice; scegliete una stanza in cui non faccia troppo caldo, altrimenti il sudore rende la ceretta troppo fluida e poco appiccicosa; cercate di essere tranquille, senza bambini o animali a cui badare nel frattempo

Lavate le parti da depilare con sapone antibatterico e asciugate poi bene; non usate creme se non quelle specifiche per ridurre il dolore o preparare la pelle allo strappo; strappate sempre in senso inverso rispetto alla crescita del pelo.

Per questo motivo, dovrete ben osservare la natura del pelo all’inizio, a seconda della parte che dovete depilare; prendetevi tempo ed eseguite lo strappo senza fretta, su piccole parti alla volta; non ripetete lo strappo sulla zona già lavorata perché potete causare un’irritazione.

Aspettate qualche giorno e ripetete poi lo strappo se ci sono delle parti da ritoccare e sistemare; i peli rimasti a ceretta finita, toglieteli con la pinzetta, individualmente, e applicate una soluzione per il post-depilazione; attendete almeno 12 ore per fare bagni, docce, saune, piscina, abbronzature…, altrimenti compariranno i famosi pallini rossi (l’arrossamento è comunque normale).

Infine, ricordare di non fare mai la ceretta dopo una lampada abbronzante, perché possono insorgere macchie della pelle, e se si hanno allergie, acne o ipersensibilità all’epidermide; mettere anche del borotalco prima dello strappo, soprattutto se fa caldo e la pelle può essere umida.