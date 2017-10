Che colore di ombretti scegliere per meglio esaltare il colore degli occhi?

Le case di cosmetici e make up ci propongono tantissime tonalità di ombretti tra cui scegliere. Ogni anno poi si presentano, a seconda della moda e dei colori dominanti, particolari sfumature o nuance davvero intense, che rendono semplici polveri o creme assolutamente preziose, scintillanti , in grado di esaltare al massimo il colore e di conseguenza l’occhio che acquista così carattere e vivacità , illuminando o evidenziando letteralmente lo sguardo. E come farne a meno?

Anche chi usa truccarsi poco, un velo di ombretto è sempre in grado di regalare degli effetti luce-ombra importanti per definire l’occhio, ad esempio dargli maggiore profondità applicandolo nella parte finale della palpebra, allungarne la forma con l’ombretto steso oltre la fine dell’occhio, da stendere verso l’alto per un effetto vamp, da gatta… e tanti altri accorgimenti che ci ridisegnano , a volte radicalmente, lo sguardo.

Vediamo nello specifico i colori di ombretti che meglio si abbinano ai nostri occhi. Vi diciamo da subito che per un effetto contrasto/ risalto il criterio da tenere sempre a mente è quello di scegliere colori complementari a quello degli occhi.

Per fare ciò basta visualizzare il Cerchio di Itten: il nostro colore di partenza ovvero quello degli occhi; visualizzate a questo punto la freccia opposta, a quali colori conduce. Ecco, quelli saranno i colori più adatti. Per semplificarvi vi diamo noi , oggi, tutte le indicazioni basilari per l’abbinamento dei colori.





OCCHI AZZURRI

Essendo il blu un colore freddo, per poter essere risaltato, ha bisogno di colori dai toni caldi. Pertanto sono perfetti il marrone, l’albicocca, il pesca, il rame, il bronzo e l’oro. Per chi vuole, può provare anche il giallo intenso o un arancio (di ultimissima tendenza). Anche il viola, con i riflessi lilla è molto bello ed etereo sugli occhi azzurri.

I colori scuri come il nero, il grigio antracite , per quanto siano freddi, danno un effetto molto accattivante, compreso il blu notte che ne esalta la chiarezza dell’azzurro.

OCCHI VERDI

I perfetti complementari del verde sono il lilla, il viola, il rosa pallido il prugna, il melanzana, il rosso aranciato e il Magenta e come per gli occhi azzurri i colori scuri in genere. Si adatta perfettamente anche il bruno rossastro o un bronzo.

OCCHI GRIGI

Gli occhi grigi stanno benissimo con i colori freddi e intensi come il prugna, il blu scuro, il nero o il grigio antracite. Il risultato sarà metallico e magnetico.

OCCHI MARRONI

Questo tipo di occhi può spaziare su moltissime tonalità, in particolare con il viola, il blu, il rosa e i verdi. I colori freddi ne risaltano l’intensità. Per un effetto bronze usate il giallo oro, il salmone, i toni caldi e ambrati come il bronzo e il cioccolato .Sono deliziosi e vi abbagliano letteralmente .

OCCHI NOCCIOLA

Il colore che meglio esalta il riflesso giallo del nocciola è sicuramente il blu. Molto belle anche le tonalità di verde che intensificano il nocciola.