Quando al supermercato passiamo davanti allo scaffale del latte, afferriamo sempre la solita marca cui siamo abituati, più raramente scegliamo il “tipo di latte”. Ma sappiamo veramente orientarci tra latte pastorizzato, uht, scremato, intero, parzialmente scremato, bevanda a base di latte etc…Quale scegliere?Proviamo a fare un poco di chiarezza.

La pastorizzazione indica il processo di lavorazione che sottopone il latte alle temperature di 72°-85°C per pochi secondi per poi raffreddarlo rapidamente. Con questo trattamento si eliminano tutti i microrganismi patogeni presenti nel latte crudo, senza però eliminare i lattobacilli, capaci di fermentare il lattosio con produzione di acido lattico. Ecco perché il latte pastorizzato va conservato tra 0°e 4°C e dopo l’apertura della confezione, si conserva solo per 2/3 giorni (a contenitore ancora sigillato si conserva massimo una settimana).

A sua volta il latte pastorizzato si suddivide in:

Le diverse categorie del latte sono poi suddivise in:

Invece le bevande a base di latte sono costituite da latte magro, semigrasso o intero, al quale vengono aggiunti altri ingredienti: cioccolate, caffè, sciroppi di frutta (fragola, mandorla, lampone) o aromi (menta, anice, vaniglia).

Tante le proprietà del latte: è uno dei pochi alimenti completi ed equilibrati dal punto di vista dei macronutrienti, ed è la principale fonte di calcio, per cui non dovrebbe mai mancare nel regime alimentare quotidiano. Se causa disturbi digestivi, è necessario assumerlo sottoforma dei suoi derivati, tutti maggiormente digeribili, primo fra tutti lo yogurt ma anche i formaggi e la ricotta.

Il latte fresco più o meno ha un sapore standard, lo stesso non vale per il sapore del latte UHT, che varia molto da un’azienda all’altra. Invece, non ci sono grosse differenze dal punto di vista nutrizionale, la scelta tra latte fresco e UHT deve essere guidata solo dai gusti personali.

Latte alla spina o fresco di mungitura

Dal 2007 in Italia esistono migliaia di distributori di latte alla spina, in questo caso il latte è crudo cioè latte fresco sfuso, quindi allo stato naturale, appena munto e non pastorizzato. È latte che non ha subito trattamenti termici: intero, genuino, saporito, cremoso, con tante vitamine e fermenti lattici vivi. Il passaggio del latte è diretto, dal capezzolo della vacca (attraverso la mungitrice) alle celle di frigo latte, dove subisce un processo di refrigerazione, ecco perché il latte crudo alla spina si può bere subito, senza necessità di bollirlo!

Diverso il discorso se si acquista il latte direttamente dal classico contadino che munge a mano o utilizza ancora strumenti “aperti” come i secchi del latte, in questo caso è indispensabile bollire il latte prima di berlo!

Tanti inoltre i vantaggi del latte alla spina: si sostengono gli allevatori locali (si evitano quindi i costi di trasporto), costa poco (1€ al litro) e quello che paghi va in tasca all’allevatore che ha prodotto il latte, non alla grande distribuzione. Inoltre, il latte alla spina non essendo impacchettato (puoi andarlo a prendere con la tua bottiglia in vetro, lavabile e riutilizzabile) non produce rifiuti e il latte non erogato dai distributori dopo 24 ore è utilizzato per fare la ricotta e altri formaggi.

Infine, il latte crudo alla spina ha un sapore molto diverso dal latte nel tetrapak che si acquista al supermercato, il vero sapore “di latte” e una volta gustato non vorrete più tornare indietro!