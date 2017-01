4 visite

Più comunemente conosciuta con il termine verruche seborroiche (data la somiglianza con la verruca), la cheratosi è una forma di tumore benigno che interessa la pelle con delle macchie marroni o brunastre leggermente in rilievo che con il passare del tempo tendono a squamarsi e a distaccarsi dalla cute. Come sorge la cheratosi seborroica? Quali sono i sintomi principali? Come intervenire per curarle?.

Cause della cheratosi seborroica

La cheratosi seborroica può colpire maschi e femmine in età adulta e interessa solo alcune zone del corpo, come il tronco, viso e in rari casi la testa (causando fastidiose macchie anti-estetiche). Ancora oggi non sono molto chiare le cause scatenanti delle verruche seborroiche. Alcuni studiosi hanno notato una rilevanza maggiore del sorgere di queste macchie nei soggetti con fattore ereditario e familiare. La malattia è molto più frequente in coloro che hanno in famiglia precedenti con cheratosi.

Altre possibili cause (ancora oggetto di studio) potrebbero essere:

irritazioni della pelle

della pelle alterazioni ormonali

malattie immuno-depressive

Per questo motivo la maggiore incidenza di cheratosi seborroica sembra avvenire nei soggetti in menopausa in cui sorge un naturale processo di mutamento ormonale. Come capire che si tratta di cheratosi seborroica? Quali sono i sintomi principali?. Leggi anche verruche genitali.

Sintomi della cheratosi seborroica

Capire che siamo stati interessati da cheratosi o verruche seborroiche è semplice. Sul nostro corpo o sul volto compaiono delle macchie di colore giallognolo che con il trascorrere del tempo diventano scure e tendono a staccarsi dalla cute. Le macchie sembrano formarsi in rilievo e proprio per questo sono molto più sensibili alla desquamazione e distacco a seguito di traumi. Fate attenzione a non staccarle e non urtare contro qualcosa di appuntito o spigoloso.

Le dimensioni delle macchie possono variare da 1 millimetro fino a raggiungere dimensioni più importanti. Possono essere: