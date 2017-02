Chiacchiere vegane per Carnevale!

2.066 visite

A Carnevale ogni scherzo vale! E anche ogni chiacchiera. Quando arriva il giorno delle maschere tutti pensano alle chiacchiere di Carnevale, conosciute anche come frappe. Ci sono le classiche, o con cioccolata, ma ognuno mette la propria fantasia per coprirle con la crema. Oggi pensiamo anche a chi non segue la classica dieta mediterranea ma non vuole comunque rinunciare alle tradizioni. Ecco la chiacchiera vegana!

Ingredienti per 4/6 persone

Sicuramente in tanti vorrebbero già poterle assaggiare. Ma si sa le cose buone per essere tali devono essere preparate, con impegno, passione e dedizione. Care donne, mamme, nonne vegane prima di procedere prendete tutto l’occorrente per le vostre chiacchiere.

Ecco cosa serve per le nostre chiacchiere:

300 g di farina integrale

50 g di amido di mais ( o fecola di patate )

( o fecola di patate ) 8 g di lievito naturale

60 g di zucchero di canna

di Scorza grattugiata di un limone biologico

di un 50 ml di olio di mais

di 30 ml di succo di mela

di 120 ml di latte di soia , avena o di riso

di , o di Per decorare zucchero a velo

Preparazione

Dopo aver messo tutti gli ingredienti a portata di mano, prendete una ciotola e versate all’ interno farina, zucchero, lievito, amido e la buccia grattugiata del limone. Amalgamate il tutto.