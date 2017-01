17 visite

Le donne, molto sensibili all’invecchiamento cutaneo, vivono questo processo di decadimento della pelle in modo negativo e ricorrono ad interventi mirati. ChinUp mask è una maschera progettata per trattare questo particolare tipo di inestetismi partendo dalla causa (non si limita a curare i sintomi). E’ adatta anche agli uomini. Scopriamola insieme.

L‘invecchiamento della pelle causa anti-estetici inestetismi soprattutto sul viso. In questa zona del corpo (molto sensibile e particolarmente esposta ad agenti esterni), la cute tende a cedere. Il fenomeno del decadimento cutaneo interessa in particolare il mento e il collo causando doppio mento e eccesso di grasso in questi punti.

ChinUp mask: proprietà e benefici

La maschera ChinUp è stata progettata in Inghilterra e creata con una miscela di ingredienti naturali estratti direttamente dalla frutta (alimento attivo e benefico per il benessere della pelle). La crema possiede importanti proprietà antiossidanti e 4 sostanze specifiche per trattare in modo mirato gli inestetismi della pelle del viso:

Corum 9235: la sostanza conferisce calore alla pelle una volta applicata sul viso e aumenta l’assorbimento da parte della cute di tutte le altre sostanze presenti nella crema Coenzima Q10: un antiossidante in grado di rigenerare la Vitamina E Vitamina E: l’antiossidante principale che combatte i radicali liberi Skintronics: un siero che promuove il rilascio dei grassi delineando in modo definito i contorni di mento e collo

La maschera agisce direttamente sulle cellule della pelle con diversi benefici per il benessere cutaneo. La maschera ChinUp:

stimola lo smaltimento dei depositi di grasso sotto l’epidermide

contribuisce a ridurre il volume degli inestetismi nelle zone interessate (collo e mento)

genera nuove cellule

aiuta la pelle a tonificarsi e rassodarsi

rende la pelle più liscia e levigata

Come funziona ChinUp mask?

La maschera ChinUp, brevettata con formulazione specifica per gli inestetismi, agisce direttamente sulle cause del cedimento e invecchiamento cutaneo, non sui sintomi. In questo modo mostra tutta la sua efficacia in due semplici processi di applicazione (crema e fascia). Non a casa la maschera si chiama ChinUp (letteralmente “mento in su”).