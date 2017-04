Combattere l’obesità con la chirurgia bariatrica

72 visite

Nel corso degli anni, la medicina ha compiuto grandi passi avanti. Merito della ricerca scientifica e della dedizione che molti medici e ricercatori mettono nel proprio lavoro.

I pazienti affetti da un grave sovrappeso possono oggi contare su sulla chirurgia bariatrica, un insieme di tecniche in grado di garantire una notevole riduzione di peso.

Per dimagrire spesso la forza di volontà e uno stile di vita sano non bastano; numerosi fattori possono rendere vano ogni sacrificio. Ecco come la medicina può aiutare.

I vari tipi chirurgia bariatrica

La chirurgia bariatrica prevede vari tipi di intervento. Si tratta di solito di operazioni poco invasive e spesso in grado di apportare modifiche anche a livello ormonale, modificando totalmente il metabolismo.

Ecco le procedure più comuni di chirurgia bariatrica.

Bypass gastrico (RYGB): lo stomaco viene ridotto ad una piccola sacca e poi collegato direttamente all’intestino tenue. La minor dimensione dello stomaco si traduce in minore quantità di cibo ingerito. In secondo luogo, l’operazione permette di oltrepassare la porzione di tratto digestivo deputato all’assorbimento dei nutrienti, riducendo l’apporto calorico.

Gastrectomia verticale parziale (VSG): buona parte dello stomaco viene rimosso, così da ridurre in modo significativo lo spazio disponibile per l’ assunzione di cibo . Questo tipo di intervento viene di solito consigliato a pazienti gravemente obesi.

. Questo tipo di intervento viene di solito consigliato a pazienti gravemente obesi. Bendaggio gastrico regolabile (AGB): una benda elastica di silicone viene disposta intorno alla porzione superiore dello stomaco, creando una piccola sacca separata dallo parte sottostante. Questa tecnica consente di saziarsi ingerendo meno cibo di quanto normalmente necessario. La sensazione di sazietà dipende dalla grandezza dell’apertura tra la sacca chirurgicamente costruita e lo stomaco restante; le dimensioni possono essere stabilite riempiendo la benda con della soluzione salina, introdotta attraverso un catetere sottopelle.

dipende dalla grandezza dell’apertura tra la sacca chirurgicamente costruita e lo stomaco restante; le dimensioni possono essere stabilite riempiendo la benda con della soluzione salina, introdotta attraverso un catetere sottopelle. Diversione biliopancreatica con switch duodenale (BPD-DS): in primo luogo gran parte dello stomaco viene eliminato, successivamente viene creato un nuovo canale in grado di bypassare l’intestino per limitare l’assorbimento del cibo. Ultima fase di questo intervento è la modifica della funzionalità di bile, succhi enterici e succhi biliari deputati alla digestione e all’assimilazione delle calorie.

Candidati ideali per la chirurgia bariatrica

Per risultare idoneo a sottoporsi ad un intervento di chirurgia bariatrica bisogna avere un BMI (Body Mass Index, tradotto come Indice di Massa Corporea) superiore a 40. I pazienti affetti da altre patologie, quali diabete di tipo 2, apnea notturna o pressione alta possono optare per questo tipo di chirurgia con un BMI che parte da 35. Anche gli uomini che superano di 45 chili il loro peso ideale e le donne che lo superano di 36 chili sono buoni candidati per la chirurgia bariatrica.

Benefici

I vantaggi della chirurgia bariatrica non si limitano alla perdita di peso: questa branca della medicina ha un impatto positivo anche sulle malattie cardiovascolari, sull’ipertensione, sul diabete e sull’apnea notturna. A pochi giorni dall’intervento i risultati portano di solito a una perdita di peso dal 10 al 35% del peso totale del corpo, molto dipende dal tipo di procedura scelto.