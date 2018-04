3 visite

La moda del momento è il Ciccio pancake!!! Per la gioia di coloro che sono a dieta ma non riescono a rinunciare al piacere di mangiare un buon pancake è arrivato il ciccio pancake dietetico. Ebbene si, è proprio vero che stare a dieta oggi non è più così difficile, grazie a tantissime ricette light che ci permettono di poter mangiare i cibi più gustosi in maniera più sana, con zero calorie, così da mangiare con gusto senza sentirci in colpa.

Il ciccio pancake light non è altro che questo, un modo leggero e sano e super proteico di preparare e mangiare il tanto amato pancake, un’ottima alternativa alla solita colazione, ma anche al solito pranzo, perché il ciccio pancake può essere sia dolce che salato.

Perché il ciccio pancake è dietetico?

Il Cicciopancake Fit light è una ricetta che sta davvero spopolando sul web, è in pratica un enorme tortino che si cuoce in padella come un pancake ma è più alto, oltre che soffice e gustoso è anche saziante, ma soprattutto è sano e ricco di proteine!! È infatti un ottima alternativa light se siamo stufi di mangiare i soliti tristi cibi dietetici.

Ma come è possibile che sia dietetico? Innanzitutto a differenza del solito pancake, questo è preparato solo con gli albumi dell’uovo, l’albume è praticamente privo di grassi e colesterolo poiché è composto principalmente da acqua e proteine, e questo rende il ciccio pancake leggero e proteico.

Inoltre usiamo, invece della farina tradizionale, la farina d’avena, quella integrale o quella di riso; cosa fondamentale è che evitiamo l’utilizzo di burro, latte, zucchero, lievito, utilizzando in alternativa acqua e bicarbonato con aggiunta di succo di limone e dolcificanti a piacere come la stevia.

Perchè cucinare i cicciopancake?

Ci sono tanti motivi per cominciare a fare colazione o spuntini a base di fit pancakes. Eccone alcuni

Sono buoni! Sono versatili e si prestano a mille ricette dolci e salate Sono veloci da fare e possono essere congelati Sono molto sazianti e non lasciano lo stomaco vuoto con senso di appetito Contengono tutti i macro nutrienti: grassi, proteine, carboidrati e fibre se mangiati con frutta e verdura Sono genuini e sani, senza conservanti e fatti in casa E’ possibile mangiarli senza zucchero Sono pratici da portare a scuola o al lavoro senza sporcare

Ricetta Ciccio pancake light dolce

La colazione come tutti sappiamo è il pasto più importante della giornata, bisogna farla bene, è fondamentale mangiare cibi nutrienti e sani, ma ovviamente è altrettanto indispensabile mangiare qualcosa di dolce e gustoso per svegliarci con il sorriso.

Fare colazione con il pancake è un classico, non c’è niente di meglio al mattino che gustare un soffice pancake, ebbene ora anche chi è a dieta può farlo! Sono tante infatti le ricette di ciccio pancake light, tra queste vi proponiamo il ciccio pancake allo yogurt e mirtilli, semplicissimo da fare ma super buono da mangiare e soprattutto con degli ottimi valori nutritivi per affrontare al meglio la giornata.

Ingredienti

130 grammi di albumi

15 grammi di farina manitoba (farina di grano tenero)

farina manitoba (farina di grano tenero) 35 grammi di farina integrale

40 grammi di yogurt greco

aroma alla vaniglia

una puntina di bicarbonato con qualche goccia di succo limone

yogurt greco ai mirtilli

Procedimento

In una ciotola mettete gli albumi e cominciate a sbatterli leggermente, aggiungete le farine setacciate. Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete lo yogurt greco e continuate a mescolare, appena si sarà incorporato nell’impasto versate qualche goccia di aroma alla vaniglia. A questo punto aggiungete il bicarbonato ed immediatamente sopra quest’ultimo delle gocce di limone, questo farà lievitare il vostri pancake. Nel frattempo fate scaldare una casseruola o un padellino più alto antiaderente di circa 14/16 cm di diametro. Versate tutto l’impasto e chiudete con il coperchio. Dopo circa 3/4 minuti controllate la superficie del vostro pancake, se si saranno formate delle bollicine sarà giunto il momento di girarlo. Bastano altri 2/3 minuti dell’altro lato per completare la cottura.

Ricetta Ciccio pancake light salato

Abbiamo detto che il ciccio pancake può essere una buona alternativa anche per il pranzo,infatti ci sono numerose ricette e modi per prepararlo in versione salata, che ci consentono di mangiare con un solo ciccio pancake, un pasto completo, sostanzioso, proteico, e sano.

Il procedimento è molto semplice e veloce, oltretutto può essere mangiato sia caldo che freddo, si può tranquillamente preparare la sera prima, quindi assolutamente adatto a chi non ha molto tempo da dedicare in cucina ma non vuole rinunciare a mangiare qualcosa di originale e al tempo stesso dietetico. Ecco quindi un’idea per una ricetta di fit ciccio pancake salato:

Ingredienti ciccio pancake

150 grammi di albumi

70 grammi di farina senza glutine

1 zucchina tagliata a julienne

qualche pomodorino tagliato a pezzetti

erba cipollina sminuzzata o altri aromi a piacere

1 scatoletta di tonno al naturale

un pizzico di curry o di altre spezie a piacere

sale q.b.

1 cucchiaino di lievito per torte salate

1 cucchiaio di salsa allo yogurt con erbette per decorare (se si vuole)

Procedimento

Tagliate la zucchina a julienne e i pomodorini in due o più parti. In una ciotola versate a filo gli albumi (senza montarli), aggiungete la farina e sbattete bene con la frusta. Aggiungete poi tutti gli altri ingredienti e rimescolate bene. Versate il composto nel padellino già molto caldo e su fiamma bassissima. Coprite con un coperchio piatto e lasciate cuocere per 15/20 minuti. Ogni tanto non dimenticate di controllare e staccare il tortino dai bordi con una spatola. Trascorso questo tempo, se la superficie si è rappresa bene e dopo aver staccato i bordi, aiutatevi col coperchio piatto per girarlo e fate cuocere l’altro lato per qualche minuto.

Ed ecco che il ciccio pancake light salato è pronto per essere mangiato e se volete potete accompagnarlo con salsine light o verdure a piacere.