La cicerchia (Lathyrus sativus) è un legume antico e salutare appartenente alla famiglia delle leguminose, molto diffuso in Asia e in diverse zone d’Europa. In Italia stanno quasi scomparendo fatta eccezione per la zona di Campodimele, un piccolo paese in provincia di Latina nel Lazio, in cui la popolazione è oggetto di studio perchè la meno colpita da patologie cardiovascolari grazie al consumo di cicerchia. Altre Regioni in cui è possibile trovare la cicerchia sono:

Molise

Umbria

Puglia

Queste Regioni hanno ottenuto il riconoscimento di Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano dal Ministero. Perchè fa bene mangiare cicerchia? Quali benefici ha? Quali usi in cucina? Scopriamolo insieme.

Proprietà e benefici della cicerchia

La cicerchia è un legame con valide caratteristiche e proprietà nutrizionali a patto che se ne faccia un consumo moderato. La cicerchia contiene, infatti, la latirina (una tossina che se consumata in elevate quantità può causare disturbi funzionali e paralisi degli arti inferiori).

In ogni caso se assunta in dosi adeguate (e soprattutto se lasciata in ammollo in acqua tiepida salata per 12-24 ore il legume perde molto di questa tossina) la cicerchia è responsabile di diversi benefici perchè contiene:

proteine

Vitamine del gruppo B

Vitamina PP

fibre

calcio

fosforo

Assumere cicerchia significa farsi carico di queste sostanze importanti per l’organismo e per diverse attività funzionali. La cicerchia fa bene:

memoria

energia

buon umore

muscolatura

concentrazione

cuore

denti

ossa