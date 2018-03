Ciglia più lunghe con il siero da preparare in casa

24 visite

Le ciglia lunghe sono da sempre un simbolo di seduzione e femminilità. Donano magnetismo allo sguardo e mettono in risalto gli occhi, una delle parti più espressive del nostro viso. Molte donne, pur di averle piene e belle, spesso decidono di applicare extension o si affidano a prodotti chimici che promettono di infoltirle in poco tempo.

Entrambe le soluzioni, se non effettuate con la giusta attenzione, rischiano di indebolire ulteriormente la struttura ciliare, peggiorando la situazione. Cosmetici non adatti o persone non specializzate per effettuare il trattamento possono anche condurre ad una perdita definitiva di parte delle ciglia, con danneggiamento delle radici.

Per questo motivo, oltre a scegliere con cura i passi da compiere, una buona alternativa ai metodi tradizionali è quella di adottare metodi naturali per avere ciglia lunghe da copertina. Senza l’ausilio di ingredienti aggressivi e artificiali, è possibile preparare un siero per sfoggiare ciglia invidiabili.





Questo trattamento protegge poi dal danneggiamento e dona una consistenza morbida e piacevole. I prodotti necessari sono tutti ricchi di vitamina E, omega-6, proteine e nutrienti: sostanze fondamentali per consentire alle ciglia di crescere forti, sane e vigorose. Scopriamo come realizzarlo in poco tempo e con semplici mosse.

Ingredienti

Olio di ricino

L’acido ricinoleico presente nell’olio di ricino evita che le radici delle ciglia subiscano lesioni. È poi ricco di omega-6 e altri elementi che aiutano a promuovere la loro crescita. L’olio di ricino è uno dei trattamenti naturali più utilizzati anche per fermare in modo efficace la caduta dei capelli.

Olio di cocco

L’olio di cocco contiene grandi quantità di vitamina E e possiede componenti che fungono da potenti sostanze anti-age. Questo prodotto è l’alleato ideale per garantire la crescita delle ciglia. Tra le sue proprietà c’è quella di agire come un antibatterico in grado di prevenire le possibili infezioni responsabili del danneggiamenti delle radici ciliari.

Olio di mandorle dolci

L’olio di mandorle dolci è un idratante naturale della pelle e previene la caduta di ciglia e capelli. Si tratta di un ingrediente molto usato anche nei normali prodotti cosmetici che troviamo sugli scaffali dei negozi. Ciò è dovuto al suo alto contenuto di vitamine e proteine.

Olio di emu

L’olio di emu ha al suo interno importanti acidi grassi che aiutano le ciglia a crescere in modo più folto. Tra i suoi molti benefici ritroviamo anche la capacità di distendere le rughe, di promuovere la rigenerazione della pelle e di prevenire la proliferazione dei batteri all’interno dei tessuti del nostro organismo.

Olio di avocado

Per rendere le vostre ciglia invidiabili l’olio di avocado è quello che fa per voi. L’aggiunta di questo ingrediente al siero naturale per la crescita delle ciglia può fare davvero la differenza. Si tratta dunque di un elemento opzionale, ma che riesce a imprimere ancora più efficacia al trattamento casalingo che andremo a preparare.

Come preparare il siero naturale per la crescita delle ciglia?

Di seguito elenchiamo due differenti procedimenti per preparare ottimi prodotti da utilizzare per imprimere forza alle ciglia e infoltirle. Entrambi i sieri aiuteranno a renderle intense e lunghe, per uno sguardo irresistibile. Il primo metodo è una ricetta base, che include 3 importanti oli curativi, mentre il secondo ha una formula più avanzata, per un trattamento intensivo.

Ricetta base

Mescolate bene 1 cucchiaio di olio di ricino, 1 cucchiaio di olio di cocco e 1/2 cucchiaio di olio di emu. Il vostro siero è così già pronto. Versatelo poi in una boccetta o in un contenitore ermetico. Il prodotto può essere conservato per un anno dal momento della sua preparazione.

Per utilizzarlo, prelevatene un piccola quantità con un cotton fioc e applicatela delicatamente alla base delle ciglia. Procedete con l’operazione ogni sera, prima di andare a letto, e lasciate che il composto agisca tutta la notte per avere risultati più rapidi. La mattina seguente, lavate il viso con semplice acqua fresca.

Ricetta avanzata

MIxate 2 cucchiaio di olio di ricino, 2 cucchiaio di olio di cocco, 1 cucchiaio di olio di emu, 1 cucchiaio di olio di mandorle dolci e 1/2 cucchiaio di olio di avocado. Assicuratevi che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati e trasferiteli poi in un contenitore.

Potete utilizzare il siero entro un anno dal momento della sua preparazione. Anche in questo caso, applicate il trattamento sulle radici ciliari, preferibilmente prima di andare a dormire.

Utilizzando questi due sieri naturali per la crescita delle ciglia, in sole due settimane avrete già notevoli e visibili risultati. Esse saranno presto più lunghe, nere, folte e sane. Provateli entrambi e scegliete quale si adatta di più alle vostre esigenze. Se preferite, è possibile anche alternarli. Bastano pochi ingredienti reperibili in tantissimi negozi per sfoggiare ciglia da star.