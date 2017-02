Cinque abitudini mattutine che fanno ingrassare

185 visite

Gli aumenti di peso improvvisi non sono sempre causa di problemi metabolici e ormonali. Il più delle volte ingrassi e vedi il tuo girovita lievitato allo specchio perchè hai esagerato con caramelle, dolciumi, cibo da fast food e le classiche “schifezze”.

L’alimentazione non è l’unico fattore incriminato nell’aumento di peso, non immagineresti mai che delle regolari abitudini che compi al mattino possono essere le principali responsabili dei chili di troppo. Vediamo insieme come cambiare queste abitudini, sostituendole con quelle sane. In questo modo avrai un corpo da sogno con semplici azioni ed evitando diete drastiche e dannose per la salute.

Dormire troppo

Dormire poco o dormire tanto, qual è la situazione migliore? Come per la maggior parte dell cose e situazioni gli eccessi sono sempre dannosi. Dormire troppo poco significa che il tuo corpo non riuscirebbe a produrre più il cortisolo (l’ormone che aumenta l’appetito e risponde allo stress).

Al contrario anche dormire troppo e soprattutto fino a tardi al mattino è lo stesso dannoso per il tuo corpo e per le funzionalità metaboliche. Per evitare di ingrassare e stare bene in salute è necessario dormire il giusto (6/7 ore a notte) e svegliarsi presto al mattino.

Non restare al buio

Uno studio pubblicato dalla rivista PLoS One ha dimostrato che la luce del mattino appena svegli aiuta il corpo a risvegliarsi ed aumentare il metabolismo.E’ importante appena svegli non rimanere al buio nella stanza, ma aprire persiane e tapparelle per assaporare la luce.

Non si fa il letto

Rifare il letto al mattino? Un modo per migliorare il metabolismo, svegliarsi e mettere in modo le funzionalità intestinali (evitando di accumulare peso). Alcuni esperti sostengono che prima di rifarsi il letto è bene attendere 30 minuti (il tempo della colazione) e non rifarlo subito perchè si rischia di depositare batteri tra le lenzuola.