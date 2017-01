Cinque abitudini per iniziare al meglio la giornata

23 visite

Quando ci svegliamo sono sempre le solite procedure di routine: colazione, doccia e vestirsi per uscire. Tutte procedure giuste, ma non bastano da sole per iniziare al meglio la giornata.

Ecco alcune azioni da compiere quotidianamente per farle diventare abitudini di benessere.

Massaggiare le orecchie

Un’abitudine insolita ma che nasconde tanti effetti positivi. Sapevi che massagiare le orecchie quando si è ancora distesi a letto può aiutare a svegliarsi completamente?.

Appena apri gli occhi inizia a massaggiare le orecchie, oltre ad avere un risveglio più fresco ed energico, aiuta anche a stimolare i sentimenti positivi.

Bere acqua tiepida e limone

E’ una buona regola, secondo i nutrizionisti, iniziare la giornata con un bel bicchiere d’acqua tiepida che aiuta a:

purificare

regolare l’intestino

migliorare la stitichezza

Meglio ancora se si aggiunge del limone. Leggi tutti i vantaggi di bere acqua e limone.