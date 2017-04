Cinque bevande per dormire meglio e dimagrire

Riposare bene e perdere peso? E’ difficile unire due obiettivi così contrastanti eppure con i nostri consigli non lo è affatto. Esistono dei rimedi efficaci capaci di fungere da sedativo naturale per migliorare la qualità del sonno e allo stesso tempo aiutare a perdere peso in modo efficace (depurando anche il fegato dalle tossine).

IL fegato è proprio l’organo principale da tenere sotto controllo. Un suo corretto funzionamento permette di riposare bene di notte e smaltire le scorie in eccesso favorendo il dimagrimento. In questo articolo vi suggeriamo alcune buone abitudini da adottare almeno un’ora prima di coricarsi. Assumere delle bevande naturali, infatti, aiuterà a raggiungere i tre obiettivi principali che vi aiuteranno a migliorare la qualità della vita:

sonno rigenerante e sereno

depurare il fegato

perdere peso e dimagrire i chili in eccesso

Vediamo insieme quali sono le bevande naturali in grado di apportare tutti questi benefici in un solo sorso! Leggi anche le 8 bevande per tonificare il corpo.

Succo d’uva

Il succo d’uva rosso è una bevanda benefica per migliorare la qualità del sonno e depurare l’organismo e l’organo epatico per eccellenza. Ecco tutti gli effetti positivi se si bene ogni sera, almeno un’ora prima di mettersi a letto, un bel bicchiere di succo d’uva rosso:

aumenta gli antiossidanti benefici per il fegato

depura l’organismo

migliora la digestione

migliora il sonno

facilita la diuresi

combatte la stipsi

In alternativa al succo d’uva, potete assumere succo di ciliegia con gli stessi benefici sulla qualità dei ritmi sonno-veglia e capacità di sintesi della melatonina. Le ciliegie sono anche un ottimo antistress (spesso lo stress è una delle cause principali del cattivo riposo notturno).

Kefir e miele

Sono già noti i benefici del miele con il latte per facilitare un corretto riposo notturno. In pochi sanno che effetti benefici superiori (soprattutto per coloro che non digeriscono bene il lattosio) si possono avere con il kefir con aggiunta di miele:

più produzione di bile per il colesterolo

più pulizia dell'intestino

più pulizia del fegato

migliora la stipsi

favorisce il riposo

è un ottimo antistress

Latte di mandorle

Il latte di mandorle è una bevanda vegetale assunta in alternativa al latte tradizionale. Il latte di mandorle ha diversi benefici sia sulla qualità del sonno che per la perdita di peso. Inoltre viene consumato per coloro che hanno problemi di colesterolo e trigliceridi.