Cinque migliori terme in Lombardia

La Lombardia, oltre ad avere la densità della popolazione italiana maggiore, vanta anche l’eccellenza nel campo delle cure termali. Tra le località più prestigiose e diventate ormai leggenda nel campo di salute e benessere troviamo: San Pellegrino (una delle più conosciute per il suo stile liberty) Boario Terme, Salice Terme e tante altre. In tanti scelgono la Lombardia, non solo per visitare Milano e il suo Duomo, ma soprattutto per godere di soggiorni all’insegna del benessere e dei trattamenti curativi. Perchè scegliere i Centri Termali lombardi? Scopriamo quali sono i migliori per la cura di diverse patologie e per vivere un’esperienza diversa dal solito.

QC Terme San Pellegrino

In provincia di Bergamo sorgono le QC Terme San Pellegrino, una struttura dove la tradizione del termalismo italiano si fonde al moderno design con affreschi e colonnati di inizio 900′. Le antiche cure termali, diventate ormai leggenda, lasciano spazio ad una nuova forma di benessere. Una sorta di metafora in cui gli ospiti entrano con un corpo e una mente “vecchi” ed escono rinvigoriti, rigenerati e in salute.

Percorsi benessere ed olfattorio

La forza delle QC Terme San Pellegrino risiede nella preziosità delle acque, definite miracolose già dal grande Leonardo da Vinci. Le acque termali sgorgano dalla fonte Vita e durante il percorso si arricchiscono di tutti i minerali che incontrano tra le rocce. Esse contengono:

solfato

bicarbonato

calcio

magnesio

Tutte queste sostanze regalano effetti benefici agli ospiti della struttura che intendono rigenerarsi e migliorare aspetti del proprio corpo. Biosaune, bagni di vapore, cascate, bagni sensoriali, docce Vicky e percorso Kneipp sono solo alcuni dei trattamenti presenti nella struttura in grado di migliorare la salute della pelle e il benessere respiratorio.



Nell’olfattorio, un luogo magico delle terme San Pellegrino, si effettuano nebulizzazioni di vapore e suggestioni fatte di materia e colori. Da provare!

Trattamenti e massaggi

Alle QC Terme San Pellegrino non ci si cura soltanto, ma può beneficiare degli effetti positivi di alcuni speciali trattamenti e massaggi come:

tailor made collection : personalizzato in base all’ospite

: personalizzato in base all’ospite massaggio plus

massaggio di coppia

massaggio viso e coppia

La struttura offre anche un angolo Well food dove assaporare ogni prelibatezza secondo la filosofia di benessere del centro, “Bisogna appagare lo spirito, ma anche il palato”.

Terme di Boario

Boario Terme è una località bresciana famosa per le sue acque sorgive, per la sua struttura termale e per essere la fonte originale dell’acqua essenziale. Lo stabilimento vanta 150 anni di esperienza con diversi trattamenti, massaggi e percorsi benessere, oltre a diverse terapie curative:

cure inalatorie

cure idropiniche

massoterapia

percorso vascolare

Oggi possiamo trovare anche una Remise en Forme, un nuovo angolo di Paradiso delle Terme di Bario. Per saperne di più leggi l’antico splendore delle Terme di Boario.

Terme di Miradolo

Vicino Pavia sorgono le Terme di Miradolo, meta ideale per relax, benessere e salute. Famose per il Centro Benessere La Salina, per le cure termali e per i diversi trattamenti offerte da mani professioniste ed esperte. Scegliere le Terme di Miradolo significa beneficiare delle acque salsobromoiodiche-litio magnesiache- sulfuree, ricche di sostanze efficaci per la salute.

Cure termali

Le terapie naturali delle Terme di Miradolo sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e sono efficaci per contrastare diverse patologie che interessano i più svariati apparati.Gli ospiti della struttura possono scegliere tra diverse terapie per alleviare i sintomi patologici che riguardano:

cure inalatorie

vasculopatie

ventilazione polmonare

bagni terapeutici

apparato circolatorio

apparto urinario

apparato gastro-intestinale

etc

“La Salina”

All’esterno della struttura di Miradolo sorge il Centro Benessere “La Salina”, nato nel 2009, un enorme veliero posizionato al centro del parco termale che ospita:

piscine con acqua termale

salottini idromassaggio

terme romane

centro estetico termale

bagno turco