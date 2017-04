Cinque migliori terme in Sardegna

114 visite

La Sardegna è una terra di luoghi incontaminati, paesaggi inesplorati e calette da sogno. La Sardegna, a partire dai 4 mori raffigurati sullo stemma regionale, è ricca di tanti segreti, misteri e bellezze che nemmeno possiamo immaginarci.

Scegliere l’isola sarda per una settimana di relax e mare in estate è cosa scontata, in pochi sanno che la meravigliosa terra di fronte alla Corsica è sede di numerose Terme antiche e moderne adatte a tutti i gusti (dai più giovani ai meno giovani). Vuoi rilassarti in una terra insolita e dalle magie senza tempo? Goditi una vacanza termale in uno dei 5 migliori stabilimenti della Sardegna.

Antiche Terme di Sardara (Sud della Sardegna)

L’antico stabilimento delle Terme Caldara si trova a pochi passi da Cagliari nella provincia del Medio Campidano. Immerse nel verde dei colli di Monreale, le Terme di Sardara sono molto antiche e considerate una scelta sicura per chi vuole trascorrere dei giorni a contatto con la natura e con il benessere di mente e corpo.

Acque termali

Le acque termali delle Terme di Sardara prendono origine dal percolamento delle acque meteoriche e vengono classificate “bicarbonato-alcalino-sodica, ipertermale (molto rare in Italia). Le acque termali di Sardara vengono scelte per la capacità di prevenire e curare alcune patologie specifiche.

Le acque dei fanghi di questa zona della Sardegna hanno uno straordinario effetto eudermico, ovvero stimolano il microcircolo e il metabolismo cutaneo con azione antinfiammatoria, antisettica e detergente (ottimo per chi soffre di dermatosi, acne e psoriasi). Visitate il sito per scoprire il trattamenti e le cure termali presenti nel centro e soprattutto fatevi consigliare dal personale esperto la linea cosmetica più adatta per la tipologia.della vostra pelle.

In più sono presenti cure:

idropiniche

inalatorie

per la rinite allergica

per la sordità rinogena

per la riabilitazione

Centro Benessere e Thermarium

Il Centro benessere delle antiche terme di Sardara offe diversi trattamenti per il relax e per la cura della propria pelle:

trattamenti dal sapore d’Oriente

trattamenti per il fango termale

trattamenti per dimagrire

trattamenti estetici viso e corpo

Thermarium

Quest’ultimo angolo di paradiso, il Thermarium, è stato realizzato di recente ed è una vera e propria oasi rilassante con un percorso di 50 minuti in cui beneficare degli effetti positivi della straordinaria sauna irlandese, bagno turco e docce filiformi emozionali.

Scegliere le Terme di Sardara significa godere del relax, delle cure termali, dei sapori di questa magica terra e inoltre visitare luoghi unici tra castelli, miniere, archeologia e chiese antiche grazie a tour guidati pensati proprio per i turisti e i clienti che scelgono le Terme di questo piccolo borgo sardo.

Hotel Resort Valle dell’Erica Thalasso e Spa

Se amate il relax unito alla vita mondana dei più conosciuti e bei luoghi della Sardegna, allora il Resort Valle dell’Erica fa al caso vostro. Il Resort e Spa si trova nel posto più prestigioso e gettonato dai vacanzieri, la bellissima Santa Tersa di Gallura (di fronte all’arcipelago della Maddalena).

Il Resort 5 stelle è indicato per chi desidera una vacanza di lusso e trattamenti di relax esclusivamente a picco sul mare. Tre vantaggi in un solo e unico incantevole posto: Resort Valle dell’Erica.

Centro Benessere

Il Centro Benessere del Resort e Thalasso Spa Valle dell’Erica è un’oasi di tranquillità sul mare cristallino in cui godere della natura unica del Nord Sardegna e di una ricca varietà di proposte per il benessere del corpo e dello spirito:

4 piscine esterne di acqua marina a diverse temperature

esterne di acqua marina a diverse temperature 15 cabine per i trattamenti di talassoterapia, massaggi e bellezza (nel rispetto degli standard internazionali)

bagno turco e sala cardio fitness

Tutti i trattamenti acquisiscono una magia in più perchè circondati dal più bel mare del mondo, da una natura mozzafiato e da odori particolari di mirto e rosmarino (tipici della Sardegna). Pensate che l’acqua marina delle piscine multifunzionali esterne proviene dalle conosciutissime Bocche di Bonifacio.

La Talassoterapia sfrutta i principi contenuti nell’ambiente marino per ottenere effetti rigeneranti e rilassanti. L’azione curativa del clima marino facilita:

la circolazione venosa e linfatica,

l’eliminazione delle tossine,

la capacità muscolare e articolare,

la respirazione,

l’ossigenazione,

problemi di gambe appesantite,

corpo sano e snello.

Le Terme

Lo stabilimento di Santa Teresa di Gallura non offre solo la Thalasso e il Centro Benessere, ma anche una prestigiosa Spa dove poter usufruire di diversi e originali trattamenti per la bellezza di viso e corpo:

massaggi personalizzati

rituali di benessere

trattamenti estetici

E’ una delle poche Spa che pensa anche alle done in stato interessante con speciali pacchetti contenenti solo i trattamenti adatti alla gravidanza.

Terme Romane Fordongianus (Oristano)

E’ uno dei più prestigiosi centri benessere e termali a 4 stelle della Sardegna. Le Terme di Fordongianus si trovano a pochi passi da Oristano e sono legate alla storia più antica. Lo stabilimento, infatti, è legate alle antiche terme romane, da cui il nostro Paese ha ereditato la straordinaria potenza benefica dei trattamenti.

Cosa trovare alle Terme Fordongianus?

Le Terme sarde di Fordongianus accolgono il cliente in uno scenario mozzafiato circondato da storia e natura. Lo stabilimento mette a disposizione dei propri ospiti cure e trattamenti per migliorare il benessere e la qualità della vita:

cure per la sordità rinogena

fangoterapia

balneoterapia

Orl-terapie inalatorie

idrokinesiterapia

trattamenti antalgici

trattamenti circolatori

trattamenti specifici convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale

Spa OroAzzurro e “Condizione 9”

Fiore all’occhiello delle Terme Fordongianus sono il percorso polisensoriale della Spa OroAzurro (nome che prende origine dalle cascatelle omonime) che comprende Kneipp, grotte di vapori, cromoterapia del Water Paradise, idrogetti di bolle d’aria (Whirlpool) e “Condizione 9”.

Quest’ultimo è l’esclusivo insieme di percorsi, trattamenti, svaghi ed attività che portano verso il raggiungimento di uno stile di vita positivo, con grandi benefici per il corpo e la mente. Questo insieme si svolge in un quadro scientifico, che utilizza anche strumenti di moderna diagnostica per determinare con precisione le eventuali aree di intervento e la misurazione dei risultati raggiunti.