Cinque punti di pressione per controllare il corpo

Il nostro corpo è composto di varie zone interconnesse tra loro capaci di influenzare il benessere delle altre e dell’intero organismo. Il meccanismo “di riflesso” lo abbiamo già visto con la riflessologia plantare (la moderna pratica di pressione di alcuni punti fondamentali del piede per avere benefici).

Sul nostro corpo ci sono importanti zone riflesse che, se manipolate nel modo corretto, possono alleviare o addirittura eliminare diversi disturbi e dolori. Le zone in questione si trovano nella mano e nei lobi delle orecchie.

Scopriamo insieme tutti i segreti e le tecniche di massaggio del palmo della mano, delle dita e delle orecchie per migliorare salute e benessere. E’ importante ricordarsi che la mano destra corrisponde alla parte destra del corpo e la mano sinistra alla relativa parte sinistra. Stesso discorso per le orecchie.

Palmo della mano

Una pressione nella parte centrale del palmo della mano, in corrispondenza delle due linee “della vita” sul lato sinistro significa apportare benefici a specifiche zone del corpo. Premendo delicatamente per alcuni minuti questo punto in particolare significa avere benefici a:

stomaco

digestione

sistema linfatico

Fare pressione nella zona superiore del palmo della mano (un po’ più su delle linee centrali precedentemente indicate) fa bene ad altri punti del corpo. Nello specifico i benefici riguardano:

polmoni

cuore

torace

Infine la pressione nella zona sottostante il pollice verso destra apporta effetti benefici a reni e ghiandole surrenali, migliorandone la funzionalità.

Mignolo della mano

Fare una pressione nella parte centrale del mignolo della mano significa avere altri benefici importanti alla spalla. Quante volte vi è capitato di avere contratture alla spalla o pulsazioni tipo lama? Prima di assumere antinfiammatori o farvi fare manipolazioni terapeutiche, provate a farvi delle leggere pressioni al mignolo.

I benefici non dovrebbero tardare, ma se i sintomi persistono è bene rivolgervi a uno specialista.

Pollice della mano

Il pollice della mano (la parte interna opposta all’unghia) è una zona sensibile alla pressione. Premere delicatamente per alcuni minuti questo punto può apportare benefici notevoli ad altre zone corporee come: