Ci sono due visioni su come affrontare i virus invernali: quella della medicina convenzionale, ma non di tutti i medici, che vede negli antibiotici un aiuto indispensabili per combattere le malattie di stagione quando non riescono ad essere debellate con medicine più leggere e

la visione della medicina naturale che sostiene che sia più salutare aiutare le difese immunitarie dell’organismo e non utilizzare medicinali. Diciamo che se la malattia virale si sovrappone ad un’infezione, l’antibiotico diventa indispensabile. Quando però si tratta di comune malattie da raffreddamento, possiamo aiutare il nostro organismo con dei rimedi naturali.

Abbiamo scelto per voi, solo cinque utili piante, che sono veramente dei tocca sana per la nostra salute e vogliamo ricordare che l’uso medico e non erboristico, va sempre visionato da un esperto.

Timo per liberare il naso

Quando prevale un raffreddore con naso chiuso, aumento di secrezione e a volte lacrimazione si consiglia il Timo. Una pianta che fluidifica il muco, rendendolo acquoso. E’ una pianta antinfiammatoria e antispastica. Queste due proprietà favoriscono un rilasciamento della muscolatura delle vie respiratorie superiori. Si può usare come tisana o come tintura madre.

La tisana può aiutare il mal di testa dovuto al raffreddamento.

Eupharasia per il mal di gola

Quando invece, l’infiammazione si localizza in gola, l‘Eupharasia (Eupharasia officinalis), il suo infuso o le gocce hanno proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, sono ad azione generale, ma molto efficaci per le vie aeree superiori. Per chi avesse problemi di congiuntivite la può usare nelle fai iniziali, per impacchi sterili o come valido collirio.