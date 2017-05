Cistite: cause, sintomi e come curarla

La cistite è un’infiammazione della mucosa vescicale (flogosi) che colpisce soprattutto le donne causando dolore più o meno intenso al momento della minzione (anche successivamente) oltre ad un frequente bisogno di urinare.

La cistite può regredire dopo una corretta cura ma, se trascurata, può coinvolgere anche le vie urinarie e l’apparato genitale con conseguenze serie. La cistite può essere recidiva e presentarsi frequentemente. In questo caso è bene andare a fondo per capire se ci sono altri fattori scatenanti alla base.

Quali sono le cause principali della cistite? Con che sintomatologia si presenta? Come intervenire per curarla? Scopriamolo insieme.

Cause e tipologie della cistite

La cistite interessa la vescica con una forte infiammazione causata da batteri intestinali (colibacillo o altri agenti patogeni) che dall’uretra raggiungono la vescica stabilizzandosi in questa zona e provocandone gli evideti fastidi. La cistite può essere:

acuta

subacuta

cronica

L’infiammazione non sempre presenta sintomi particolari, può insorgere in maniera asintomatica, con intensi dolori oppure essere una diretta conseguenza di rapporti sessuali o uso di anticoncezionali. Le cause della cistite e sono diverse da uomo a donna. Nella donna la cistite può essere legata:

menopausa

avanzamento età

stile di vita e alimentare

cure farmacologiche (terapie antibiotiche)

(terapie antibiotiche) stress eccessivo

debilitazione del sistema immunitario

scarsa o eccessiva igiene intima

uso di assorbenti interni

uso di creme spermicide

uso di pratiche anticoncezionali (diaframma)

(diaframma) biancheria e abbigliamento troppo aderenti

malattie sessualmente trasmissibili

malformazione genetica dell’apparato genitale

agenti chimici

uso del catetere

diverticoli

diabete (glucosio nelle urine)

(glucosio nelle urine) calcoli

rapporti sessuali assidui (e con più partners)

(e con più partners) tumori

Negli uomini, invece, la cistite può essere legata alla prostatite batterica.

Sintomi della cistite

Come abbiamo anticipato, la cistite non presenta sempre sintomi evidenti, spesso, infatti, l’infiammazione è asintomatica e tacita. In ogni caso clinicamente ci sono evidenti segni caratteristici e tipici di questa infiammazione alla vescica. I sintomi principali sono:

pollachiuria : aumento del numero di minzioni al giorno

: aumento del numero di minzioni al giorno disuria : difficoltà ad urinare (poso e lento)

: difficoltà ad urinare (poso e lento) bruciore e dolore durante e dopo la minzione

urine maleodoranti

dolore addominale al tatto

prurito uretrale

vaginismo

urine con aspetto torbido

blocco urinario con brividi di freddo

sangue nelle urine

pus nelle urine

Negli uomini i sintomi più comuni sono: