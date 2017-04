Colazione vegana pasquale: biscotti saraceni

2.022 visite

A Pasqua come ogni giorno dell’anno non si rinuncia mai alla colazione. Oggi vi proponiamo una ricetta per una gustosa colazione di Pasqua assolutamente vegana! Non è Pasqua solo per coloro che amano la dieta mediterranea, la Pasqua è di tutti e ad ognuno le sue prelibatezze. Ecco dei buonissimi biscotti al grano saraceno per deliziare i più esigenti palati vegani. Dopo le chiacchiere vegane ecco i biscotti pasquali vegani.

Ingredienti

Vegani e non possono preparare questi golosi biscotti per le colazioni del periodo pasquale (ma anche tutti i giorni dell’anno). Ecco di seguito gli ingredienti per circa 30 biscotti.

250 g di farina di grano saraceno

50 g di farina integrale

80 g di malto di riso (o sciroppo d’agave)

100 ml olio di mais o olio extravergine di oliva delicato

60 ml latte di riso alle nocciole (o latte di riso semplice)

20 g di Maizena (o amido di mais)

30 g di cioccolato fondente

10 g di cremor tartaro