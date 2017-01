31 visite

Colichette! Questa è la risposta principale che pediatri e non danno alle neo-mamme quando i loro piccoli piangono inspiegabilmente (solo in rari casi i pianti sono legati a disturbi più serie e di diversa natura). Le coliche nei neonati sono un disturbo comune che non deve destare preoccupazioni, nella maggior parte dei casi scompare da solo senza ricorrere a rimedi esterni.

Perchè i neonati soffrono di colichette? Come capire che si tratta di coliche? Quali sono i rimedi da adottare? Scopriamo insieme il meraviglioso e misterioso mondo dei più piccoli.

Coliche nei neonati: cause

Avete mai pensato al motivo per cui vengono le coliche ai neonati? La risposta non può essere esaustiva neanche dal punto di vista medico-scientifico. Le ragioni per cui i più piccoli soffrono di colichette non sono certe. Tante invece le ipotesi:

accumulo di gas intestinale nella pancina del neonato

nella pancina del neonato allergie alimentari

alimentari peristalsi (contrazioni del tubo digerente)

(contrazioni del tubo digerente) alimentazione della mamma (durante la gravidanza)

errata suzione del latte

ritardo nello sviluppo del tratto intestinale del neonato

In ogni caso superficialmente saremmo portati a pensare e credere che le colichette nei neonati siano un fattore assolutamente normale (che fa parte del normale sviluppo del bimbo), questo perchè il 90% dei più piccoli ne soffre e tende a scomparire da sola dopo i primi mesi (salvo eccezioni).

Coliche nei neonati: sintomi

Riconoscere le colichette nei neonati è abbastanza semplice, il sintomo più comune e diffuso è un illogico pianto disperato e che non tende a smettere. In genere i neonati avvertono il disturbo all’imbrunire, questo dovrebbe essere un secondo motivo per indirizzare le mamme sulle fastidiose coliche.