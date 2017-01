Colite: 5 regole da seguire

660 visite

La sindrome da colon irritabile o colite è un disturbo che colpisce tantissime persone, grandi e piccini di qualsiasi età e sesso. Da cosa dipende la colite? Quel fastidioso dolore all’addome, una sensazione di gonfiore come se la pancia si tirasse e conseguente alterazione della regolarità intestinale. Spesso la colite coinvolge anche schiena, pube e ano.

Come si cura la colite? C’è un modo per prevenirla? Nei Paesi industrializzati si stima che quasi il 20 % della popolazione soffre di colite. Spesso dietro a questo problema c’è una cattiva alimentazione, stress eccessivo o eventuali intolleranze verso alcuni nutrienti (lattosio, proteine, glutine ecc). Vedi grano monococco: previene la celiachia?.

Sindrome del colon irritabile

La sindrome del colon o intestino irritabile, più comunemente conosciuta con il termine “colite” è un disturbo comune a tante persone. Colpisce soprattutto le donne, secondo recenti sondaggi) e al di sotto dei 40 anni. Questo non significa che la colite non possa colpire anche uomini, anziani e bambini.

Quali sono i sintomi più comuni del colon irritabile? Esistono diversi sintomi che possono fare pensare all’intestino che si è irritato. Tra i più comuni e diffusi:

crampi e dolori addominali

costipazione

stipsi o diarrea (spesso alternati a periodi)

nausea

flatulenza

meteorismo

gonfiore addominale

Il colon si irrita perchè le terminazioni nervose situate all’interno della parete intestinale sono più sensibili del normale. Questo significa che anche in condizioni di normali eventi (quali defecazione, ciclo mestruale, etc) il soggetto può avere una risposta esagerata agli stimoli del caso (eccessivi mal di pancia, difficoltà a evacuare, gonfiore eccessivo del girovita, aria in pancia, etc).

Quali sono le cause della colite?

Le cause che scatenano l’irritabilità dell’intestino non sono ben chiare scientificamente. La colite può essere scatenata spesso anche da infezioni o traumi sottovalutati nell’infanzia). In genere la sindrome del colon irritabile viene associata anche a fattori mentali:

stress emotivi

emotivi ansie e paure (colite spastica)

emozioni forti

Secondo alcuni medici esiste una stretta correlazione tra cervello e intestino (ecco perchè si dice che tante persone tendono a somatizzare preoccupazioni e pensieri nello stomaco, le negatività colpiscono il centro di tutto il sistema vitale corpo: intestino).

In altre circostanze è legato a fattori di famigliarità, aumento della flora intestinale, squilibri, scarsa idratazione o ad una scorretta alimentazione. La colite può essere passeggera o diventare cronica e in questo caso essere un serio ostacolo per il prosieguo delle attività quotidiane del soggetto.

Sarà il medico, grazie ad un’attenta analisi del paziente e ad esami specifici del sangue e colonscopia a diagnosticare se si tratti o meno di colon irritabile (e scongiurare eventuali altre patologie più o meno serie come morbo di Chron, tumore al colo-retto etc, per i quali però i sintomi sono accompagnati a sanguinamenti delle feci, anemie e vari disturbi gravi).

Ecco alcuni consigli per migliorare la sindrome del colon irritabile e allontanare il fastidio. Se il problema persiste il medico potrebbe prescrivervi alcuni integratori, lassativi e farmaci specifici.

Colite: 5 regole per stare bene

Abbiamo già parlato delle possibili cause che scatenano la colite o colon irritabile. Il primo intervento da fare è quello di modificare lo stile di vita alimentare che prediliga più cibi sani e salutari. Dietro la colite si possono nascondere anche: