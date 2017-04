143 visite

Il Collagene liquido è una nuova formula “da bere” per mantenere la pelle tonica, per trattare le prime e le più avanzate rughe del tempo e per dare energia all’organismo.

Secondo alcuni studi assumere con costanza e regolarità un integratore Gold di collagene liquido aiuta a ridurre le rughe in modo drastico e dare consistenza alla cute rinforzandone i muscoli.

Cos’è Gold Collagene liquido

Gold Collagen è un integratore contro le rughe e un valido alleato per mantenere la pelle compatta e tonica nel tempo. Esistono 3 diversi prodotti, ognuno pensato e formulato per esigenze specifiche.

C’è l’integratore per le prime rughe, quello per le rughe più profonde e infine il collagene per rinforzare muscoli, articolazioni e legamenti. Il collagene liquido si beve e non si applica sul viso.

Sono delle bottigliette dosate in base alle necessità di ogni persona e mirate all’obiettivo da raggiungere. Prima di vedere nello specifico i 3 integratori di collagene, vediamo cosa contiene questa formula e in che modo agisce sugli inestetismi del tempo.

Ingredienti dii Gold Collagene liquido

Tutti e tre gli integratori Gold di collagene liquido contengono la sostanza chiave per raggiungere i risultati desiderati: collagene idrolizzato. Questa sostanza si presenta sotto forma di piccoli peptidi che vengono digerito tranquillamente senza la paura di essere danneggiati dagli acidi dello stomaco.

Inoltre il collagene idrolizzato viene assorbito dal sistema vascolare e a livello del derma stimola la produzione di nuovo collagene, di elastina e acido ialuronico.

Le formule di Gold Collagen sono arricchite da altre sostanze che vanno a potenziare in modo molto più efficace l’azione del collagene idrolizzato. Queste sostanze sono: