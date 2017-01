13.110 visite

Kijimea è un nuovo prodotto per combattere i disturbi della colite e della sindrome del colon irritabile. Il problema del colon irritabile è un fastidio comune a molte persone soprattutto nei Paesi industrializzati e chi soffre di questa patologia ha conseguenze (comuni a tanti) spesso anche molto spiacevoli:

stipsi ricorrente

ricorrente diarrea

flatulenza

gonfiori addominali

addominali spasmi addominali

Esistono in commercio tanti prodotti per combattere i fastidi da colon irritabile (vedi anche Dimalosio complex). La novità per contrastare il problema da colon irritabile si chiama kijimea colon irritabile, in Italia è un prodotto nuovo e disponibile in farmacia, e che sta facendo anche molta pubblicità in TV. Scopriamo insieme come mai si soffre di colon irritabile e perchè usare kijimea, quale è la sua efficacia?

Problemi di regolarità intestinale

La diffusione nei paesi industrializzati del problema colon irritabile è in aumento costante. Il motivo? Una barriera intestinale danneggiata e poco curata. Attraverso le pareti dell’intestino danneggiate i germi e sostanze nocive penetrano con facilità nell’organismo e producono i sintomi che tutti conosciamo: quelli del colon irritato.

Chi soffre di questa patologia abbiamo visto avere diverse spiacevoli conseguenze: gas addominali,dolori addominali, diarrea, stitichezza. I sintomi possono presentarsi uno alla volta o anche più di uno insieme (anche tutti). Correre ai ripari subito è necessario per non provocare danni irreparabili al vostro intestini, sede principale di importanti funzionalità organiche, come la digestione.

Cos’è kijimea colon irritabile

Il nuovo prodotto è una novità in campo farmacologico per il trattamento di problemi intestinali. Il prodotto contiene il principio attivo B.bifidum MIMBb65, un ceppo di bifidobatteri unico nel suo genere, he i ricercatori hanno rilevato come responsabile della diminuzione del disturbo della sindrome da colon. Kijimea aderisce al colon come una ventosa apportando all’intestino i benefici necessari per contrastare il problema.