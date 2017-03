Indice glicemico: ecco come fare per abbassarlo

Si sente spesso parlare di indice glicemico e di picco glicemico, ma non è sempre chiaro a tutti a cosa si fa riferimento quando si parla di ciò. Ebbene, è proprio il caso di sbrogliare la matassa e spiegare una volta per tutte cosa si intende con questi termini, poiché il picco glicemico ha a che fare con il nostro stile alimentare.

L‘indice glicemico indica quanto velocemente aumenta la glicemia in seguito all’assunzione di un cibo. Indica la rapidità con cui i livelli di glucosio nel sangue aumentano, man mano che procede la digestione di cibi a base di amidi e zuccheri. Dunque, l’indice glicemico è strettamente legato ad alimenti come pasta, pane bianco e alimenti zuccherini.

Più è alto il valore di indice glicemico di un cibo e più rapido sarà l’accrescimento degli zuccheri nel sangue. In generale, tanto più i carboidrati sono semplici e raffinati, tanto più l’indice glicemico sarà alto. Tuttavia, tale valore a volte può essere più basso in virtù del metodo di cottura prescelto.

In linea di massima, i cibi ad alto indice glicemico sono il miele, il pane bianco, le patate, i cereali, l’uva, le banane. I cibi a basso indice glicemico sono il fruttosio, i piselli, le mele, i fagioli, le noci e il latte. La pasta e il pane integrale hanno un valore glicemico intermedio, così come il mais e i cereali integrali per la prima colazione.

Ma non è così semplice e ci sono alcuni piccoli trucchi per abbassare l’indice glicemico degli alimenti. Il primo consiglio utile è quello di evitare di mangiare la pasta scotta: se la pasta è al dente (meglio se integrale) l’indice glicemico si riduce.

La pasta integrale, infatti, contiene molte fibre che, assorbendo l’acqua, riescono a rallentare l’assorbimento del glucosio. Per questo è indispensabile bere molta acqua per potenziare gli effetti benefici di una dieta a base di cereali integrali.

Il riso a basso indice glicemico è quello parboiled. La speciale lavorazione di questo riso determina un calo di tale valore. Infine la carota è meglio consumarla cruda, mentre la banana (e in generale tutta la frutta molto zuccherina) dev’essere un po’ acerba.